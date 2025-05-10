https://ria.ru/20250510/putin-2016216458.html
Россия и Вьетнам будут расширять экономическое сотрудничество, заявил Путин
Россия и Вьетнам будут расширять экономическое сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам будут расширять экономическое сотрудничество, заявил Путин
Россия и Вьетнам намерены расширять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:03:00+03:00
2025-05-10T16:03:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам намерены расширять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин.Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы."По итогам (переговоров - ред.), как вы только что видели, подписан солидный пакет документов. Принята совместная декларация, в которой подтверждены ключевые принципы двухстороннего партнерства, намечены конкретные ориентиры нашей работы на перспективу. В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении взаимовыгодного экономического сотрудничества", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
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россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам
Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин, То Лам
Россия и Вьетнам будут расширять экономическое сотрудничество, заявил Путин
Путин: Россия и Вьетнам намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество