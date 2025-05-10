https://ria.ru/20250510/putin-2016216458.html

Россия и Вьетнам будут расширять экономическое сотрудничество, заявил Путин

Россия и Вьетнам будут расширять экономическое сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам будут расширять экономическое сотрудничество, заявил Путин

Россия и Вьетнам намерены расширять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:03:00+03:00

2025-05-10T16:03:00+03:00

2025-05-10T16:27:00+03:00

россия

вьетнам

москва

владимир путин

то лам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016206491_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_e406b5f2562036f0f22957d90c638a10.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам намерены расширять взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, заявил президент России Владимир Путин.Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам ранее прибыл в Москву с официальным визитом, в том числе для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы."По итогам (переговоров - ред.), как вы только что видели, подписан солидный пакет документов. Принята совместная декларация, в которой подтверждены ключевые принципы двухстороннего партнерства, намечены конкретные ориентиры нашей работы на перспективу. В первую очередь речь идет о дальнейшем расширении взаимовыгодного экономического сотрудничества", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.

https://ria.ru/20250510/putin-2016217344.html

россия

вьетнам

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам