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Россию и Вьетнам связывает дружба со времен ВОВ, заявил Путин
Россию и Вьетнам связывает дружба со времен ВОВ, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Россию и Вьетнам связывает дружба со времен ВОВ, заявил Путин
Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, которая началась еще во времена Великой Отечественной войны, когда вьетнамские воины-интернационалисты на стороне РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:08:00+03:00
2025-05-10T13:08:00+03:00
2025-05-10T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, которая началась еще во времена Великой Отечественной войны, когда вьетнамские воины-интернационалисты на стороне СССР принимали участие в битве за Москву, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в субботу проводит в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который в эти дни находится в РФ с официальным визитом. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве."Мы всегда подчеркиваем, что Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, корни которой уходят не только в период борьбы Вьетнама за свою независимость, но и в Великую Отечественную войну", - заявил Путин в начале встречи.Президент РФ напомнил, что добровольческий контингент вьетнамских воинов-интернационалистов принимал участие и в битве за Москву в период Великой Отечественной войны."И, конечно, масштабные события были связаны с борьбой Вьетнама за свою независимость. И это все укрепляло наши отношения на протяжении десятилетий", - продолжил он.
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россия, вьетнам, в мире, день победы, владимир путин, то лам, москва
Россия, Вьетнам, В мире, День Победы, Владимир Путин, То Лам, Москва
Россию и Вьетнам связывает дружба со времен ВОВ, заявил Путин
Путин: РФ и Вьетнам связывает многолетняя дружба, которая началась во время ВОВ