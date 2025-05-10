https://ria.ru/20250510/putin-2016196906.html

Путин высказался об отношениях России и Вьетнама

Путин высказался об отношениях России и Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025

Путин высказался об отношениях России и Вьетнама

Отношения России и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:06:00+03:00

2025-05-10T13:06:00+03:00

2025-05-10T13:19:00+03:00

россия

вьетнам

в мире

владимир путин

то лам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин.Глава российского государства в ходе переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом отметил, что участие вьетнамских воинов в борьбе с нацистами в ходе Великой Отечественной войны и борьба Вьетнама за независимость укрепляли двусторонние отношения на протяжении десятилетий."Сегодня они (отношения - ред.) развиваются успешно по всем направлениям", - подчеркнул Путин на переговорах в Кремле.Президент РФ отметил регулярные контакты по дипломатическим каналам, связи на уровне парламентов и представителей правительств двух стран.

https://ria.ru/20250510/putin-2016197224.html

россия

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вьетнам, в мире, владимир путин, то лам