https://ria.ru/20250510/putin-2016196906.html
Путин высказался об отношениях России и Вьетнама
Путин высказался об отношениях России и Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025
Путин высказался об отношениях России и Вьетнама
Отношения России и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:06:00+03:00
2025-05-10T13:06:00+03:00
2025-05-10T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Отношения России и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям, заявил президент России Владимир Путин.Глава российского государства в ходе переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом отметил, что участие вьетнамских воинов в борьбе с нацистами в ходе Великой Отечественной войны и борьба Вьетнама за независимость укрепляли двусторонние отношения на протяжении десятилетий."Сегодня они (отношения - ред.) развиваются успешно по всем направлениям", - подчеркнул Путин на переговорах в Кремле.Президент РФ отметил регулярные контакты по дипломатическим каналам, связи на уровне парламентов и представителей правительств двух стран.
https://ria.ru/20250510/putin-2016197224.html
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россия, вьетнам, в мире, владимир путин, то лам
Россия, Вьетнам, В мире, Владимир Путин, То Лам
Путин высказался об отношениях России и Вьетнама
Путин: отношения РФ и Вьетнама развиваются успешно по всем направлениям