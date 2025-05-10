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Беседа Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. Трансляция
Беседа Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. Трансляция - РИА Новости, 10.05.2025
Беседа Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. Трансляция
Беседа президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Эдуардовичем Гаглоевым РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:33:00+03:00
2025-05-10T23:33:00+03:00
2025-05-10T23:33:00+03:00
политика
южная осетия
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Беседа президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Эдуардовичем Гаглоевым
южная осетия
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Встреча Путина с Президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым
Встреча Путина с Президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым
2025-05-10T23:33
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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политика, южная осетия, видео
Политика, Южная Осетия
Беседа Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. Трансляция
Беседа президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Эдуардовичем Гаглоевым
2025-05-10T23:33
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PT9M24S
Беседа Путина с президентом Южной Осетии Гаглоевым. Трансляция
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Беседа президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Эдуардовичем Гаглоевым