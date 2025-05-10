https://ria.ru/20250510/putin-2016151283.html

Путин делает все для урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков

Путин делает все для урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025

Путин делает все для урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков

Президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, но Киев пытается избежать переговоров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T04:45:00+03:00

2025-05-10T04:45:00+03:00

2025-05-10T06:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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киев

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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, но Киев пытается избежать переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News."Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами, но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию", — сказал он Представитель Кремля подчеркнул, что Украина пытается избежать начала переговоров.

https://ria.ru/20250509/peskov-2016128878.html

украина

россия

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украина, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, в мире