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Путин делает все для урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:45 10.05.2025 (обновлено: 06:09 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016151283.html
Путин делает все для урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков
Путин делает все для урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
Путин делает все для урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков
Президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, но Киев пытается избежать переговоров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:45:00+03:00
2025-05-10T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, но Киев пытается избежать переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News.&quot;Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами, но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию&quot;, — сказал он Представитель Кремля подчеркнул, что Украина пытается избежать начала переговоров.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016128878.html
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украина, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Путин делает все для урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков

Песков: Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, но Киев пытается избежать переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News.
«

"Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами, но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию", — сказал он

Представитель Кремля подчеркнул, что Украина пытается избежать начала переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия сразу поддержала идею перемирия, заявил Песков
Вчера, 22:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
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