https://ria.ru/20250510/putin-2016151283.html
Путин делает все для урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков
Путин делает все для урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
Путин делает все для урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков
Президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, но Киев пытается избежать переговоров, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:45:00+03:00
2025-05-10T04:45:00+03:00
2025-05-10T06:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине, но Киев пытается избежать переговоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News."Президент Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами, но, не имея под рукой мирных и дипломатических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию", — сказал он Представитель Кремля подчеркнул, что Украина пытается избежать начала переговоров.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016128878.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, киев, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Путин делает все для урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков
Песков: Путин делает все возможное для урегулирования конфликта на Украине