Вучич заявил, что обсудил с Путиным работу NIS
Вучич заявил, что обсудил с Путиным работу NIS, которой угрожают санкции США
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
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БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным они обсуждали работу "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) которой угрожают санкции США, так как 56,14% акций принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром".
Глава сербского государства находится в Москве на праздновании 80-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне.
"Мы разговаривали и о NIS, санкциях в отношении компании и наших шагах, которые будем предпринимать далее, чтобы сохранить его функционирование наилучшим образом", - заявил Вучич журналистам, трансляцию вело агентство Танюг.
Компания NIS 26 апреля получила третью отсрочку от введения санкций США до 27 июня. "Нефтяная индустрия Сербии" 14 марта также подала минфину США и запрос на удаление из списка организаций и лиц под санкциями (Specially Designated Nationals).
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил 2 апреля, что по новому нефтепроводу Венгрия сможет круглый год обеспечивать НПЗ Панчево, который играет ключевую роль в энергоснабжении страны, мощность нового нефтепровода составит 4-5 миллионов тонн в год.
Бывший координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен указал 12 января, что российская сторона должна полностью выйти из доли в "Нефтяной индустрии Сербии". При этом Вучич 5 января сообщил, что официальный Белград готов выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечалось, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС.