https://ria.ru/20250510/putin--2016221593.html

Путин рассказал об участии Вьетнама в строительстве молокозавода в России

Путин рассказал об участии Вьетнама в строительстве молокозавода в России - РИА Новости, 10.05.2025

Путин рассказал об участии Вьетнама в строительстве молокозавода в России

Президент России Владимир Путин сообщил об открытии молокозавода в Калужской области, который был построен при участии вьетнамской компании. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:29:00+03:00

2025-05-10T16:29:00+03:00

2025-05-10T16:29:00+03:00

калужская область

вьетнам

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил об открытии молокозавода в Калужской области, который был построен при участии вьетнамской компании. "Знаю, что завтра будет дан старт работе молокозаводу в Калужской области, построенного при участии вьетнамской компании TH Group", - заявил глава государства по итогам российско-вьетнамских переговоров. Путин отметил, что продукция этого завода будет также поставляться и на рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

https://ria.ru/20250510/putin-2016219508.html

калужская область

вьетнам

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калужская область, вьетнам, россия, владимир путин, в мире