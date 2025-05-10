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Путин высказался о производстве "Газелей" во Вьетнаме
Путин высказался о производстве "Газелей" во Вьетнаме - РИА Новости, 10.05.2025
Путин высказался о производстве "Газелей" во Вьетнаме
Президент России Владимир Путин назвал производство "Газелей" во вьетнамском городе Дананг примером успешного сотрудничества двух стран и отметил расширение... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:27:00+03:00
2025-05-10T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал производство "Газелей" во вьетнамском городе Дананг примером успешного сотрудничества двух стран и отметил расширение присутствия "Камаза" на рынке Вьетнама. Российский лидер в субботу провел в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который в эти дни находится в России с официальным визитом. "В числе примеров взаимовыгодной промышленной кооперации отмечу производство в Дананге грузовых и пассажирских микроавтобусов марки "Газель". Расширяет свое присутствие на вьетнамском рынке "Камаз", по всей стране развернута сеть дилерских и сервисных центров", - сказал Путин по итогам встречи.
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вьетнам, россия, дананг, владимир путин, то лам, в мире
Вьетнам, Россия, Дананг, Владимир Путин, То Лам, В мире
Путин высказался о производстве "Газелей" во Вьетнаме
Путин назвал производство "Газелей" во Вьетнаме примером успешной кооперации