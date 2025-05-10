Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о производстве "Газелей" во Вьетнаме - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/putin--2016221046.html
Путин высказался о производстве "Газелей" во Вьетнаме
Путин высказался о производстве "Газелей" во Вьетнаме - РИА Новости, 10.05.2025
Путин высказался о производстве "Газелей" во Вьетнаме
Президент России Владимир Путин назвал производство "Газелей" во вьетнамском городе Дананг примером успешного сотрудничества двух стран и отметил расширение... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:27:00+03:00
2025-05-10T16:27:00+03:00
вьетнам
россия
дананг
владимир путин
то лам
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016206491_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_e406b5f2562036f0f22957d90c638a10.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал производство "Газелей" во вьетнамском городе Дананг примером успешного сотрудничества двух стран и отметил расширение присутствия "Камаза" на рынке Вьетнама. Российский лидер в субботу провел в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который в эти дни находится в России с официальным визитом. "В числе примеров взаимовыгодной промышленной кооперации отмечу производство в Дананге грузовых и пассажирских микроавтобусов марки "Газель". Расширяет свое присутствие на вьетнамском рынке "Камаз", по всей стране развернута сеть дилерских и сервисных центров", - сказал Путин по итогам встречи.
https://ria.ru/20250510/putin-2016219508.html
вьетнам
россия
дананг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016206491_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_eeecbaa14337da1c728e3b7371c058e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, россия, дананг, владимир путин, то лам, в мире
Вьетнам, Россия, Дананг, Владимир Путин, То Лам, В мире
Путин высказался о производстве "Газелей" во Вьетнаме

Путин назвал производство "Газелей" во Вьетнаме примером успешной кооперации

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал производство "Газелей" во вьетнамском городе Дананг примером успешного сотрудничества двух стран и отметил расширение присутствия "Камаза" на рынке Вьетнама.
Российский лидер в субботу провел в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который в эти дни находится в России с официальным визитом.
"В числе примеров взаимовыгодной промышленной кооперации отмечу производство в Дананге грузовых и пассажирских микроавтобусов марки "Газель". Расширяет свое присутствие на вьетнамском рынке "Камаз", по всей стране развернута сеть дилерских и сервисных центров", - сказал Путин по итогам встречи.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин рассказал о турпотоке между Россией и Вьетнамом
Вчера, 16:20
 
ВьетнамРоссияДанангВладимир ПутинТо ЛамВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала