https://ria.ru/20250510/putin--2016221046.html

Путин высказался о производстве "Газелей" во Вьетнаме

Путин высказался о производстве "Газелей" во Вьетнаме - РИА Новости, 10.05.2025

Путин высказался о производстве "Газелей" во Вьетнаме

Президент России Владимир Путин назвал производство "Газелей" во вьетнамском городе Дананг примером успешного сотрудничества двух стран и отметил расширение... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:27:00+03:00

2025-05-10T16:27:00+03:00

2025-05-10T16:27:00+03:00

вьетнам

россия

дананг

владимир путин

то лам

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал производство "Газелей" во вьетнамском городе Дананг примером успешного сотрудничества двух стран и отметил расширение присутствия "Камаза" на рынке Вьетнама. Российский лидер в субботу провел в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который в эти дни находится в России с официальным визитом. "В числе примеров взаимовыгодной промышленной кооперации отмечу производство в Дананге грузовых и пассажирских микроавтобусов марки "Газель". Расширяет свое присутствие на вьетнамском рынке "Камаз", по всей стране развернута сеть дилерских и сервисных центров", - сказал Путин по итогам встречи.

https://ria.ru/20250510/putin-2016219508.html

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вьетнам, россия, дананг, владимир путин, то лам, в мире