https://ria.ru/20250510/putin--2016205982.html

Путин пообщается с журналистами после переговоров с зарубежными лидерами

Путин пообщается с журналистами после переговоров с зарубежными лидерами - РИА Новости, 10.05.2025

Путин пообщается с журналистами после переговоров с зарубежными лидерами

Президент России Владимир Путин встретится с представителями прессы вечером 10 мая после переговоров с лидерами стран, приехавших на празднование 80-летия... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T14:23:00+03:00

2025-05-10T14:23:00+03:00

2025-05-10T14:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий песков

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с представителями прессы вечером 10 мая после переговоров с лидерами стран, приехавших на празднование 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я вам скажу, что мы ожидаем, что сегодня, по итогам сегодняшнего дня, президент вечером подведет итоги. Он пообщается с представителями СМИ", – сообщил Песков телеканалу "Россия 1", его слова приводятся на сайте "Смотрим.ру".Уже состоявшиеся переговоры с рядом иностранных лидеров Песков назвал "очень хорошими", отмечается в материале, опубликованном на сайте.

https://ria.ru/20250510/peskov-2016205662.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий песков, владимир путин, россия