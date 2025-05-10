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Путин пообщается с журналистами после переговоров с зарубежными лидерами - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:23 10.05.2025 (обновлено: 14:30 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin--2016205982.html
Путин пообщается с журналистами после переговоров с зарубежными лидерами
Путин пообщается с журналистами после переговоров с зарубежными лидерами - РИА Новости, 10.05.2025
Путин пообщается с журналистами после переговоров с зарубежными лидерами
Президент России Владимир Путин встретится с представителями прессы вечером 10 мая после переговоров с лидерами стран, приехавших на празднование 80-летия... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:23:00+03:00
2025-05-10T14:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с представителями прессы вечером 10 мая после переговоров с лидерами стран, приехавших на празднование 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я вам скажу, что мы ожидаем, что сегодня, по итогам сегодняшнего дня, президент вечером подведет итоги. Он пообщается с представителями СМИ", – сообщил Песков телеканалу "Россия 1", его слова приводятся на сайте "Смотрим.ру".Уже состоявшиеся переговоры с рядом иностранных лидеров Песков назвал "очень хорошими", отмечается в материале, опубликованном на сайте.
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80-летие победы в великой отечественной войне, дмитрий песков, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
Путин пообщается с журналистами после переговоров с зарубежными лидерами

Песков: Путин пообщается с журналистами после переговоров с зарубежными лидерами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с представителями прессы вечером 10 мая после переговоров с лидерами стран, приехавших на празднование 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Я вам скажу, что мы ожидаем, что сегодня, по итогам сегодняшнего дня, президент вечером подведет итоги. Он пообщается с представителями СМИ", – сообщил Песков телеканалу "Россия 1", его слова приводятся на сайте "Смотрим.ру".
Уже состоявшиеся переговоры с рядом иностранных лидеров Песков назвал "очень хорошими", отмечается в материале, опубликованном на сайте.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков высказался о переговорах Путина с зарубежными лидерами
Вчера, 14:19
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
 
 
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