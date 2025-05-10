https://ria.ru/20250510/putin--2016203971.html

Путин поблагодарил То Лама за участие вьетнамских военных в параде в Москве

Путин поблагодарил То Лама за участие вьетнамских военных в параде в Москве - РИА Новости, 10.05.2025

Путин поблагодарил То Лама за участие вьетнамских военных в параде в Москве

Президент России Владимир Путин поблагодарил генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама за участие вьетнамских военных в параде в честь 80-й годовщины Победы на... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:55:00+03:00

2025-05-10T13:55:00+03:00

2025-05-10T13:55:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

то лам

россия

вьетнам

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама за участие вьетнамских военных в параде в честь 80-й годовщины Победы на Красной площади в Москве. Российский лидер в субботу проводит в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, который в эти дни находится в РФ с официальным визитом. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. "Уважаемый товарищ То Лам, очень рад нашей новой встрече. И в начале хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы приняли решение участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Более того, Вьетнам был представлен на военном параде вашим расчетом. Спасибо большое за этот знак внимания", - сказал Путин в начале переговоров.

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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, то лам, россия, вьетнам, москва, в мире