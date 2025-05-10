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Путин поблагодарил То Лама за участие вьетнамских военных в параде в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:55 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/putin--2016203971.html
Путин поблагодарил То Лама за участие вьетнамских военных в параде в Москве
Путин поблагодарил То Лама за участие вьетнамских военных в параде в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
Путин поблагодарил То Лама за участие вьетнамских военных в параде в Москве
Президент России Владимир Путин поблагодарил генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама за участие вьетнамских военных в параде в честь 80-й годовщины Победы на... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:55:00+03:00
2025-05-10T13:55:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама за участие вьетнамских военных в параде в честь 80-й годовщины Победы на Красной площади в Москве. Российский лидер в субботу проводит в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, который в эти дни находится в РФ с официальным визитом. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве. "Уважаемый товарищ То Лам, очень рад нашей новой встрече. И в начале хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы приняли решение участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Более того, Вьетнам был представлен на военном параде вашим расчетом. Спасибо большое за этот знак внимания", - сказал Путин в начале переговоров.
https://ria.ru/20250510/putin-2016197224.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, то лам, россия, вьетнам, москва, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, То Лам, Россия, Вьетнам, Москва, В мире
Путин поблагодарил То Лама за участие вьетнамских военных в параде в Москве

Путин поблагодарил главу Компартии Вьетнама То Лама за участие военных в параде

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама за участие вьетнамских военных в параде в честь 80-й годовщины Победы на Красной площади в Москве.
Российский лидер в субботу проводит в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, который в эти дни находится в РФ с официальным визитом. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
"Уважаемый товарищ То Лам, очень рад нашей новой встрече. И в начале хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы приняли решение участвовать в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Более того, Вьетнам был представлен на военном параде вашим расчетом. Спасибо большое за этот знак внимания", - сказал Путин в начале переговоров.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинТо ЛамРоссияВьетнамМоскваВ мире
 
 
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