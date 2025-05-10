Рейтинг@Mail.ru
Пушков оценил роль Москвы в переходе к новому миропорядку - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/pushkov-2016144782.html
Пушков оценил роль Москвы в переходе к новому миропорядку
Пушков оценил роль Москвы в переходе к новому миропорядку - РИА Новости, 10.05.2025
Пушков оценил роль Москвы в переходе к новому миропорядку
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T01:09:00+03:00
2025-05-10T01:09:00+03:00
москва
россия
казань
алексей пушков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_3b2ed653de59d75bbc8e48ec37ac9f6d.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса. По словам политика, мечта Запада об изоляции России провалилась давно, а саммит БРИКС в Казани в 2024-м добил эту "горячечную химеру". Политик подчеркнул, что участие мировых лидеров в Дне Победы в Москве лишь подтвердило непреложный факт изначальной невозможности изоляции России. "Более того: Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса. Изоляция России? О ней уже не говорит даже Байден", - написал политик в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250509/pushki-2016037273.html
москва
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ca8b8ba4cff00e6c9a6e15060183288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, казань, алексей пушков, брикс
Москва, Россия, Казань, Алексей Пушков, БРИКС
Пушков оценил роль Москвы в переходе к новому миропорядку

Пушков: Москва играет ведущую роль в переходе к новому миропорядку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса.
По словам политика, мечта Запада об изоляции России провалилась давно, а саммит БРИКС в Казани в 2024-м добил эту "горячечную химеру". Политик подчеркнул, что участие мировых лидеров в Дне Победы в Москве лишь подтвердило непреложный факт изначальной невозможности изоляции России.
"Более того: Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса. Изоляция России? О ней уже не говорит даже Байден", - написал политик в своем Telegram-канале.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Европа не усвоила урок от противостояния России, заявил сенатор Пушков
Вчера, 14:06
 
МоскваРоссияКазаньАлексей ПушковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала