https://ria.ru/20250510/pushkov-2016144782.html

Пушков оценил роль Москвы в переходе к новому миропорядку

Пушков оценил роль Москвы в переходе к новому миропорядку - РИА Новости, 10.05.2025

Пушков оценил роль Москвы в переходе к новому миропорядку

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T01:09:00+03:00

2025-05-10T01:09:00+03:00

2025-05-10T01:09:00+03:00

москва

россия

казань

алексей пушков

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса. По словам политика, мечта Запада об изоляции России провалилась давно, а саммит БРИКС в Казани в 2024-м добил эту "горячечную химеру". Политик подчеркнул, что участие мировых лидеров в Дне Победы в Москве лишь подтвердило непреложный факт изначальной невозможности изоляции России. "Более того: Москва играет в современном мире ведущую роль в переходе к новому миропорядку, являясь одним из лидеров этого процесса. Изоляция России? О ней уже не говорит даже Байден", - написал политик в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250509/pushki-2016037273.html

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москва, россия, казань, алексей пушков, брикс