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Двоих подростков под Калугой проверят на осквернение георгиевской ленты
Двоих подростков под Калугой проверят на осквернение георгиевской ленты - РИА Новости, 10.05.2025
Двоих подростков под Калугой проверят на осквернение георгиевской ленты
Двое подростков в Обнинске Калужской области проверяются на предмет осквернения георгиевской ленты, с ними и их родителями работают следователи, сообщило СУСК... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T22:07:00+03:00
2025-05-10T22:07:00+03:00
2025-05-10T22:08:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Двое подростков в Обнинске Калужской области проверяются на предмет осквернения георгиевской ленты, с ними и их родителями работают следователи, сообщило СУСК по региону. "В социальных медиа сообщается о том, что в Обнинске несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы. Личности правонарушителей установлены. С ними и их родителями проводятся необходимые процессуальные действия", - говорится в сообщении. Сообщается, что по результатам проверки следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма.
https://ria.ru/20250508/delo-2015831422.html
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происшествия, обнинск, калуга, калужская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Обнинск, Калуга, Калужская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Двоих подростков под Калугой проверят на осквернение георгиевской ленты
СК: двоих подростков в Обнинске проверяют на осквернение георгиевской ленты