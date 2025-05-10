https://ria.ru/20250510/proverka-2016260706.html

Двоих подростков под Калугой проверят на осквернение георгиевской ленты

Двоих подростков под Калугой проверят на осквернение георгиевской ленты - РИА Новости, 10.05.2025

Двоих подростков под Калугой проверят на осквернение георгиевской ленты

Двое подростков в Обнинске Калужской области проверяются на предмет осквернения георгиевской ленты, с ними и их родителями работают следователи, сообщило СУСК... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T22:07:00+03:00

2025-05-10T22:07:00+03:00

2025-05-10T22:08:00+03:00

происшествия

обнинск

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калужская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Двое подростков в Обнинске Калужской области проверяются на предмет осквернения георгиевской ленты, с ними и их родителями работают следователи, сообщило СУСК по региону. "В социальных медиа сообщается о том, что в Обнинске несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы. Личности правонарушителей установлены. С ними и их родителями проводятся необходимые процессуальные действия", - говорится в сообщении. Сообщается, что по результатам проверки следователи решат вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма.

https://ria.ru/20250508/delo-2015831422.html

обнинск

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происшествия, обнинск, калуга, калужская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)