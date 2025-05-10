Рейтинг@Mail.ru
ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 10.05.2025 (обновлено: 13:53 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/proryv-2016200519.html
ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области
ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области - РИА Новости, 10.05.2025
ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области
ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, несмотря на объявление перемирия, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:22:00+03:00
2025-05-10T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
сумская область
курская область
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a5e3558719652e1fdea2577e1638e310.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, несмотря на объявление перемирия, сообщило Минобороны."Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.По всей линии боевого соприкосновения противник совершил: Всего зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня.Действия российской армии во время перемирияГруппировки российских войск в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. При этом армия зеркально реагирует на нарушения противника, подчеркнули в ведомстве.За сутки ВСУ потеряли:Авиация, беспилотники и артиллерия не наносили удары за сутки во время перемирия. Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских БПЛА.Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250509/peskov-2016128785.html
https://ria.ru/20250510/medvedev-2016191733.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250510/peskov-2016151403.html
белгородская область
россия
сумская область
курская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_231fa65ed7b3e0a9df15a5209c5b5d0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, вооруженные силы украины, сумская область, курская область, владимир зеленский, владимир путин, москва
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Курская область, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Москва
ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области

МО РФ: ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, несмотря на объявление перемирия, сообщило Минобороны.
"Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
ВС России анализируют атаки ВСУ на фоне перемирия, заявил Песков
9 мая, 22:24
По всей линии боевого соприкосновения противник совершил:
  • 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов;
  • 46 атак с применением реактивных систем залпового огня;
  • 6562 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.
Всего зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Медведев: ВС России, в отличие от Украины, не занимаются терроризмом
Вчера, 12:25

Действия российской армии во время перемирия

Группировки российских войск в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. При этом армия зеркально реагирует на нарушения противника, подчеркнули в ведомстве.
За сутки ВСУ потеряли:
  • до 220 военных — в боях с группировкой "Север";
  • до 170 — с группировкой "Запад";
  • более 110 человек — с группировкой "Юг";
  • свыше 130 — с группировкой "Центр";
  • до 130 военнослужащих — с группировкой "Восток";
  • более двадцати — с группировкой "Днепр".
Авиация, беспилотники и артиллерия не наносили удары за сутки во время перемирия. Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Мирные инициативы Москвы

Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров
Вчера, 04:46
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСумская областьКурская областьВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала