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ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области

ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области - РИА Новости, 10.05.2025

ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области

ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, несмотря на объявление перемирия, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:22:00+03:00

2025-05-10T13:22:00+03:00

2025-05-10T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, несмотря на объявление перемирия, сообщило Минобороны."Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.По всей линии боевого соприкосновения противник совершил: Всего зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня.Действия российской армии во время перемирияГруппировки российских войск в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. При этом армия зеркально реагирует на нарушения противника, подчеркнули в ведомстве.За сутки ВСУ потеряли:Авиация, беспилотники и артиллерия не наносили удары за сутки во время перемирия. Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских БПЛА.Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

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https://ria.ru/20250510/medvedev-2016191733.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250510/peskov-2016151403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, россия, вооруженные силы украины, сумская область, курская область, владимир зеленский, владимир путин, москва