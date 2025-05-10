ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области
МО РФ: ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области, несмотря на объявление перемирия, сообщило Минобороны.
"Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях, а также 22 атаки и одна разведка боем в районах населенных пунктов Теткино Курской области, Павловка, Будки Сумской области, Березники Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Валентиновка, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка, Котляровка, Новосергеевка и Веселое Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
По всей линии боевого соприкосновения противник совершил:
- 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов;
- 46 атак с применением реактивных систем залпового огня;
- 6562 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.
Всего зафиксировано 9318 нарушений режима прекращения огня.
Действия российской армии во время перемирия
Группировки российских войск в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. При этом армия зеркально реагирует на нарушения противника, подчеркнули в ведомстве.
За сутки ВСУ потеряли:
- до 220 военных — в боях с группировкой "Север";
- до 170 — с группировкой "Запад";
- более 110 человек — с группировкой "Юг";
- свыше 130 — с группировкой "Центр";
- до 130 военнослужащих — с группировкой "Восток";
- более двадцати — с группировкой "Днепр".
Авиация, беспилотники и артиллерия не наносили удары за сутки во время перемирия. Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Мирные инициативы Москвы
Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.