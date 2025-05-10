Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в России - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 10.05.2025 (обновлено: 18:00 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pravila-2016229861.html
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в России
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в России - РИА Новости, 10.05.2025
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в России
Правительство утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:25:00+03:00
2025-05-10T18:00:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008938823_137:474:2935:2048_1920x0_80_0_0_3cd4426fabcb4f632efea116e0679da3.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правительство утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации", — указано в нем.Постановление вступит в силу с 1 сентября этого года, правила будут действовать до 1 сентября 2031-го. В нем говорится, что медицинское освидетельствование иностранцев проходит в соответствии с российским законодательством."Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно", — говорится в документе.Кроме того, бесплатную помощь будут оказывать при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. За исключением этих ситуаций медпомощь в неотложной и плановой форме положена иностранцам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг, ДМС и ОМС.Иностранцы, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с законом "Об обязательном медицинском страховании", имеют право на бесплатную помощь в рамках ОМС, если иное не предусмотрено утвержденными правилами.Если международным договором установлен другой порядок оказания медпомощи иностранным гражданам, действуют правила этого соглашения.
https://ria.ru/20250403/rossija-2009058899.html
https://ria.ru/20241106/mishustin-1982246505.html
https://rsport.ria.ru/20250505/sport-2015121308.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008938823_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_030052b5664836ce0dc37d25082bd32c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, общество, здоровье - общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Здоровье - Общество
Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в России

Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам на территории РФ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит заседание правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правительство утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации", — указано в нем.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент ЗАО Медицинские технологии Анатолий Дабагов во время встречи. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
России важно иметь суверенные решения в области медицины, заявил Мишустин
3 апреля, 11:12
Постановление вступит в силу с 1 сентября этого года, правила будут действовать до 1 сентября 2031-го. В нем говорится, что медицинское освидетельствование иностранцев проходит в соответствии с российским законодательством.
"Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно", — говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. 6 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Мишустин поручил масштабировать лучшие технологии в медицине на всю страну
6 ноября 2024, 16:41
Кроме того, бесплатную помощь будут оказывать при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. За исключением этих ситуаций медпомощь в неотложной и плановой форме положена иностранцам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг, ДМС и ОМС.
Иностранцы, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с законом "Об обязательном медицинском страховании", имеют право на бесплатную помощь в рамках ОМС, если иное не предусмотрено утвержденными правилами.
Если международным договором установлен другой порядок оказания медпомощи иностранным гражданам, действуют правила этого соглашения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины
5 мая, 17:28
 
РоссияМихаил МишустинОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала