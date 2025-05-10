https://ria.ru/20250510/pravila-2016229861.html

Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в России

Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в России - РИА Новости, 10.05.2025

Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам в России

Правительство утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:25:00+03:00

2025-05-10T17:25:00+03:00

2025-05-10T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правительство утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации", — указано в нем.Постановление вступит в силу с 1 сентября этого года, правила будут действовать до 1 сентября 2031-го. В нем говорится, что медицинское освидетельствование иностранцев проходит в соответствии с российским законодательством."Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно", — говорится в документе.Кроме того, бесплатную помощь будут оказывать при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. За исключением этих ситуаций медпомощь в неотложной и плановой форме положена иностранцам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг, ДМС и ОМС.Иностранцы, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с законом "Об обязательном медицинском страховании", имеют право на бесплатную помощь в рамках ОМС, если иное не предусмотрено утвержденными правилами.Если международным договором установлен другой порядок оказания медпомощи иностранным гражданам, действуют правила этого соглашения.

https://ria.ru/20250403/rossija-2009058899.html

https://ria.ru/20241106/mishustin-1982246505.html

https://rsport.ria.ru/20250505/sport-2015121308.html

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россия, михаил мишустин, общество, здоровье - общество