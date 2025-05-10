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В Бурятии отстояли от лесного пожара поселок Романовка

В Бурятии отстояли от лесного пожара поселок Романовка - РИА Новости, 10.05.2025

В Бурятии отстояли от лесного пожара поселок Романовка

Совместными усилиями государственной противопожарной службы, авиалесоохраны и местного населения не допустили распространения огня на посёлок Романовка в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T15:02:00+03:00

2025-05-10T15:02:00+03:00

2025-05-10T15:15:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Совместными усилиями государственной противопожарной службы, авиалесоохраны и местного населения не допустили распространения огня на посёлок Романовка в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "В Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия совместными усилиями государственной противопожарной службы, авиалесоохраны и местного населения не допустили распространения огня на посёлок Романовка. Угроза населенному пункту снята", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что на данный момент площадь, пройденная огнём, составляет 38 гектаров, работы по тушению продолжаются. На место прибыл борт Ми-8 МЧС России для работ по тушению пожара с водосливным устройством и переброски аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Бурятия. Совершено шесть сбросов общим объёмом 18 тонн воды. Бульдозером проложены две минерализованные полосы, а также проведен отжиг сухой травы. "Всего к тушению привлечены более 200 человек и 43 единицы техники", - добавили в ведомстве. В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. В Баунтовском эвенкийском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика бурятия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии