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В Бурятии отстояли от лесного пожара поселок Романовка - РИА Новости, 10.05.2025
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15:02 10.05.2025 (обновлено: 15:15 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pozhar-2016210029.html
В Бурятии отстояли от лесного пожара поселок Романовка
В Бурятии отстояли от лесного пожара поселок Романовка - РИА Новости, 10.05.2025
В Бурятии отстояли от лесного пожара поселок Романовка
Совместными усилиями государственной противопожарной службы, авиалесоохраны и местного населения не допустили распространения огня на посёлок Романовка в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:02:00+03:00
2025-05-10T15:15:00+03:00
происшествия
республика бурятия
россия
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природные пожары в россии
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Совместными усилиями государственной противопожарной службы, авиалесоохраны и местного населения не допустили распространения огня на посёлок Романовка в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "В Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия совместными усилиями государственной противопожарной службы, авиалесоохраны и местного населения не допустили распространения огня на посёлок Романовка. Угроза населенному пункту снята", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что на данный момент площадь, пройденная огнём, составляет 38 гектаров, работы по тушению продолжаются. На место прибыл борт Ми-8 МЧС России для работ по тушению пожара с водосливным устройством и переброски аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Бурятия. Совершено шесть сбросов общим объёмом 18 тонн воды. Бульдозером проложены две минерализованные полосы, а также проведен отжиг сухой травы. "Всего к тушению привлечены более 200 человек и 43 единицы техники", - добавили в ведомстве. В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. В Баунтовском эвенкийском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.
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происшествия, республика бурятия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природные пожары в россии
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России
В Бурятии отстояли от лесного пожара поселок Романовка

МЧС и авиалесоохрана не допустили переход лесного пожара на Романовку в Бурятии

© МЧС РоссииВертолет Ми-8 МЧС России во время тушения пожара в Бурятии. Кадр видео
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения пожара в Бурятии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© МЧС России
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения пожара в Бурятии. Кадр видео
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Совместными усилиями государственной противопожарной службы, авиалесоохраны и местного населения не допустили распространения огня на посёлок Романовка в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия совместными усилиями государственной противопожарной службы, авиалесоохраны и местного населения не допустили распространения огня на посёлок Романовка. Угроза населенному пункту снята", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на данный момент площадь, пройденная огнём, составляет 38 гектаров, работы по тушению продолжаются.
На место прибыл борт Ми-8 МЧС России для работ по тушению пожара с водосливным устройством и переброски аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Бурятия. Совершено шесть сбросов общим объёмом 18 тонн воды. Бульдозером проложены две минерализованные полосы, а также проведен отжиг сухой травы.
"Всего к тушению привлечены более 200 человек и 43 единицы техники", - добавили в ведомстве.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. В Баунтовском эвенкийском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.
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ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПриродные пожары в России
 
 
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