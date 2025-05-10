В Бурятии отстояли от лесного пожара поселок Романовка
МЧС и авиалесоохрана не допустили переход лесного пожара на Романовку в Бурятии
© МЧС РоссииВертолет Ми-8 МЧС России во время тушения пожара в Бурятии. Кадр видео
© МЧС России
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения пожара в Бурятии. Кадр видео
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Совместными усилиями государственной противопожарной службы, авиалесоохраны и местного населения не допустили распространения огня на посёлок Романовка в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия совместными усилиями государственной противопожарной службы, авиалесоохраны и местного населения не допустили распространения огня на посёлок Романовка. Угроза населенному пункту снята", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на данный момент площадь, пройденная огнём, составляет 38 гектаров, работы по тушению продолжаются.
На место прибыл борт Ми-8 МЧС России для работ по тушению пожара с водосливным устройством и переброски аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Бурятия. Совершено шесть сбросов общим объёмом 18 тонн воды. Бульдозером проложены две минерализованные полосы, а также проведен отжиг сухой травы.
"Всего к тушению привлечены более 200 человек и 43 единицы техники", - добавили в ведомстве.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. В Баунтовском эвенкийском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.
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