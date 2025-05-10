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Юбилей Победы важен для всего мира, заявил посол России в США - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:27 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/posol-2016143578.html
Юбилей Победы важен для всего мира, заявил посол России в США
Юбилей Победы важен для всего мира, заявил посол России в США - РИА Новости, 10.05.2025
Юбилей Победы важен для всего мира, заявил посол России в США
Юбилей Победы важен для всего мира, тогда русские победили фашизм плечом к плечу с США, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T00:27:00+03:00
2025-05-10T00:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сша
россия
александр дарчиев
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Юбилей Победы важен для всего мира, тогда русские победили фашизм плечом к плечу с США, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. "День Победы самый светлый и важный для нашей страны и всего мира праздник. Героическая и легендарная Красная армия вместе с вооруженными силами США и других стран антигитлеровской коалиции разгромила нацистскую машину смерти" - заявил Дарчиев на торжественном мероприятии в посольстве. Он подчеркнул, что нужно помнить подвиг советских войнов-освободителей, чтобы фашизм не прорастал, как это иногда уже происходит.
https://ria.ru/20250510/posol-2016143273.html
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сша, россия, александр дарчиев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, США, Россия, Александр Дарчиев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Юбилей Победы важен для всего мира, заявил посол России в США

Дарчиев: День Победы важен для мира, русские победили фашизм вместе с США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДиректор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев
Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Юбилей Победы важен для всего мира, тогда русские победили фашизм плечом к плечу с США, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"День Победы самый светлый и важный для нашей страны и всего мира праздник. Героическая и легендарная Красная армия вместе с вооруженными силами США и других стран антигитлеровской коалиции разгромила нацистскую машину смерти" - заявил Дарчиев на торжественном мероприятии в посольстве.
Он подчеркнул, что нужно помнить подвиг советских войнов-освободителей, чтобы фашизм не прорастал, как это иногда уже происходит.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Посол России в США призвал хранить в сердце память о воине-освободителе
00:23
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСШАРоссияАлександр Дарчиев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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