https://ria.ru/20250510/posol-2016143578.html

Юбилей Победы важен для всего мира, заявил посол России в США

Юбилей Победы важен для всего мира, заявил посол России в США - РИА Новости, 10.05.2025

Юбилей Победы важен для всего мира, заявил посол России в США

Юбилей Победы важен для всего мира, тогда русские победили фашизм плечом к плечу с США, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T00:27:00+03:00

2025-05-10T00:27:00+03:00

2025-05-10T00:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сша

россия

александр дарчиев

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Юбилей Победы важен для всего мира, тогда русские победили фашизм плечом к плечу с США, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. "День Победы самый светлый и важный для нашей страны и всего мира праздник. Героическая и легендарная Красная армия вместе с вооруженными силами США и других стран антигитлеровской коалиции разгромила нацистскую машину смерти" - заявил Дарчиев на торжественном мероприятии в посольстве. Он подчеркнул, что нужно помнить подвиг советских войнов-освободителей, чтобы фашизм не прорастал, как это иногда уже происходит.

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сша, россия, александр дарчиев, 80-летие победы в великой отечественной войне