https://ria.ru/20250510/posol-2016142382.html

Дарчиев заявил о востребованности опыта Второй мировой войны

Дарчиев заявил о востребованности опыта Второй мировой войны - РИА Новости, 10.05.2025

Дарчиев заявил о востребованности опыта Второй мировой войны

Опыт Второй мировой войны, когда страны с разными политическими системами объединились против общего врага, как никогда востребован в нынешнее время, заявил... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T00:08:00+03:00

2025-05-10T00:08:00+03:00

2025-05-10T00:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

александр дарчиев

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Опыт Второй мировой войны, когда страны с разными политическими системами объединились против общего врага, как никогда востребован в нынешнее время, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Опыт Второй мировой войны, которая для нашего народа была Великой Отечественной, когда страны с разными политическими системами объединились против общего врага - абсолютного зла нацизма, как никогда востребован в нынешнее турбулентное время", - сказал Дарчиев на праздничном мероприятии по случаю Дня Победы в посольстве России в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250424/darchiev-2013081465.html

россия

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2025

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россия, александр дарчиев, 80-летие победы в великой отечественной войне