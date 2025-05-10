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Дарчиев заявил о востребованности опыта Второй мировой войны - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:08 10.05.2025 (обновлено: 00:29 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/posol-2016142382.html
Дарчиев заявил о востребованности опыта Второй мировой войны
Дарчиев заявил о востребованности опыта Второй мировой войны - РИА Новости, 10.05.2025
Дарчиев заявил о востребованности опыта Второй мировой войны
Опыт Второй мировой войны, когда страны с разными политическими системами объединились против общего врага, как никогда востребован в нынешнее время, заявил... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T00:08:00+03:00
2025-05-10T00:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
александр дарчиев
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Опыт Второй мировой войны, когда страны с разными политическими системами объединились против общего врага, как никогда востребован в нынешнее время, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. "Опыт Второй мировой войны, которая для нашего народа была Великой Отечественной, когда страны с разными политическими системами объединились против общего врага - абсолютного зла нацизма, как никогда востребован в нынешнее турбулентное время", - сказал Дарчиев на праздничном мероприятии по случаю Дня Победы в посольстве России в Вашингтоне.
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россия, александр дарчиев, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Александр Дарчиев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Дарчиев заявил о востребованности опыта Второй мировой войны

Посол Дарчиев: опыт Второй мировой войны как никогда востребован в наше время

© Фото : Посольство Российской Федерации в КанадеАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Канаде
Александр Дарчиев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Опыт Второй мировой войны, когда страны с разными политическими системами объединились против общего врага, как никогда востребован в нынешнее время, заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.
"Опыт Второй мировой войны, которая для нашего народа была Великой Отечественной, когда страны с разными политическими системами объединились против общего врага - абсолютного зла нацизма, как никогда востребован в нынешнее турбулентное время", - сказал Дарчиев на праздничном мероприятии по случаю Дня Победы в посольстве России в Вашингтоне.
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияАлександр Дарчиев80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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