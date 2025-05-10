https://ria.ru/20250510/polk-2016238632.html

Украинские активисты пытались сорвать акцию "Бессмертный полк" в Париже

Украинские активисты пытались сорвать акцию "Бессмертный полк" в Париже - РИА Новости, 10.05.2025

Украинские активисты пытались сорвать акцию "Бессмертный полк" в Париже

Украинские активисты пытались сорвать акцию "Бессмертный полк" в Париже, рассказала РИА Новости участник "Бессмертного полка" в Париже Анна Новикова. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:06:00+03:00

2025-05-10T18:06:00+03:00

2025-05-10T18:06:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Украинские активисты пытались сорвать акцию "Бессмертный полк" в Париже, рассказала РИА Новости участник "Бессмертного полка" в Париже Анна Новикова. "Украинцы, конечно же, каждый раз пытаются провоцировать. Они были с нами сначала с площади Республики и прошлись прям с нами до кладбища. Когда мы пришли на кладбище, там были афиши против (президента России Владимира - ред.) Путина, на стенах были надписи... На полу также было написано. В общем, была провокация со стороны украинцев", - сказала Новикова. По ее словам провокации не увенчались успехом, акцию удалось провести благодаря действиям полиции. "Так как наше мероприятие было зарегистрировано, задекларировано, было много полиции. Там было около 10 бронированных машин, потому что они знали, что украинцы будут провоцировать", - добавила она. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html

https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html

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париж, украина, франция, в мире, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне