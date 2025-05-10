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В Париже прошло шествие "Бессмертного полка"
В Париже прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 10.05.2025
В Париже прошло шествие "Бессмертного полка"
Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Париже, рассказала РИА Новости участник акции, основатель ассоциации SOS DONBASS Анна... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:36:00+03:00
2025-05-10T17:36:00+03:00
2025-05-10T17:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
париж
россия
германия
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Париже, рассказала РИА Новости участник акции, основатель ассоциации SOS DONBASS Анна Новикова. "Мы провели "Бессмертный полк" в Париже. У нас было около 300 человек примерно. Мы прошлись от площади Республики до кладбища Пер-Лашез. Все было в принципе хорошо", - сказала Новикова. Девятого мая в России, бывших советских республиках и ряде европейских стран отмечается День Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией – один из самых значимых праздников для граждан нашей страны. Традиционно в честь Дня Победы проходит акция "Бессмертный полк". Это акция памяти о героях - участниках Великой Отечественной войны, которая проходит не только в России, но и за рубежом.
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Шествие "Бессмертного полка" в Париже
Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Париже, рассказала РИА Новости участник акции, основатель ассоциации SOS DONBASS Анна Новикова.
2025-05-10T17:36
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, россия, германия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Париж, Россия, Германия, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Париже прошло шествие "Бессмертного полка"
В Париже около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"