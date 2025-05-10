https://ria.ru/20250510/polk-2016231785.html

В Париже прошло шествие "Бессмертного полка"

В Париже прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 10.05.2025

В Париже прошло шествие "Бессмертного полка"

Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Париже, рассказала РИА Новости участник акции, основатель ассоциации SOS DONBASS Анна... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:36:00+03:00

2025-05-10T17:36:00+03:00

2025-05-10T17:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

париж

россия

германия

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Париже, рассказала РИА Новости участник акции, основатель ассоциации SOS DONBASS Анна Новикова. "Мы провели "Бессмертный полк" в Париже. У нас было около 300 человек примерно. Мы прошлись от площади Республики до кладбища Пер-Лашез. Все было в принципе хорошо", - сказала Новикова. Девятого мая в России, бывших советских республиках и ряде европейских стран отмечается День Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией – один из самых значимых праздников для граждан нашей страны. Традиционно в честь Дня Победы проходит акция "Бессмертный полк". Это акция памяти о героях - участниках Великой Отечественной войны, которая проходит не только в России, но и за рубежом.

https://ria.ru/20250509/gordost-2016030774.html

париж

россия

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шествие "Бессмертного полка" в Париже Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Париже, рассказала РИА Новости участник акции, основатель ассоциации SOS DONBASS Анна Новикова. 2025-05-10T17:36 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

париж, россия, германия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне