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В Париже прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:36 10.05.2025 (обновлено: 17:44 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/polk-2016231785.html
В Париже прошло шествие "Бессмертного полка"
В Париже прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 10.05.2025
В Париже прошло шествие "Бессмертного полка"
Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Париже, рассказала РИА Новости участник акции, основатель ассоциации SOS DONBASS Анна... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:36:00+03:00
2025-05-10T17:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
париж
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германия
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Париже, рассказала РИА Новости участник акции, основатель ассоциации SOS DONBASS Анна Новикова. "Мы провели "Бессмертный полк" в Париже. У нас было около 300 человек примерно. Мы прошлись от площади Республики до кладбища Пер-Лашез. Все было в принципе хорошо", - сказала Новикова. Девятого мая в России, бывших советских республиках и ряде европейских стран отмечается День Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией – один из самых значимых праздников для граждан нашей страны. Традиционно в честь Дня Победы проходит акция "Бессмертный полк". Это акция памяти о героях - участниках Великой Отечественной войны, которая проходит не только в России, но и за рубежом.
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353
60
353
60
Шествие "Бессмертного полка" в Париже
Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Париже, рассказала РИА Новости участник акции, основатель ассоциации SOS DONBASS Анна Новикова.
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париж, россия, германия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Париж, Россия, Германия, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Париже прошло шествие "Бессмертного полка"

В Париже около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Около 300 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Париже, рассказала РИА Новости участник акции, основатель ассоциации SOS DONBASS Анна Новикова.
«
"Мы провели "Бессмертный полк" в Париже. У нас было около 300 человек примерно. Мы прошлись от площади Республики до кладбища Пер-Лашез. Все было в принципе хорошо", - сказала Новикова.
Девятого мая в России, бывших советских республиках и ряде европейских стран отмечается День Победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией – один из самых значимых праздников для граждан нашей страны. Традиционно в честь Дня Победы проходит акция "Бессмертный полк". Это акция памяти о героях - участниках Великой Отечественной войны, которая проходит не только в России, но и за рубежом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Бессмертный полк вечно в строю. Мы помним. Мы гордимся
9 мая, 13:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПарижРоссияГерманияВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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