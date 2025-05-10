https://ria.ru/20250510/polk-2016196500.html

В Женеве перед штаб-квартирой ООН прошла акция "Бессмертный полк"

В Женеве перед штаб-квартирой ООН прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 10.05.2025

В Женеве перед штаб-квартирой ООН прошла акция "Бессмертный полк"

Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" перед штаб-квартирой ООН в Женеве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:02:00+03:00

2025-05-10T13:02:00+03:00

2025-05-10T13:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

женева (город)

россия

германия

геннадий гатилов

игорь попов

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016196015_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91ad4ef740e6805544d87232dd16b98c.jpg

ЖЕНЕВА, 10 мая - РИА Новости. Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" перед штаб-квартирой ООН в Женеве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Во вторник постоянное представительство РФ при ООН в Женеве сообщило, что власти Женевы дали разрешение на проведение "Бессмертного полка" перед штаб-квартирой ООН 10 мая. Власти города выдвинули 20 условий для проведения мероприятия. При ярком солнечном свете около 200 человек собрались на площади Наций, чтобы отпраздновать 80-летие победы над нацистской Германией с портретами своих потомков, добившихся этой победы. В мероприятии, в частности, приняли участие постпред России при ООН Геннадий Гатилов, а также генеральный консул в Женеве Игорь Попов. Военные песни Красной армии, а также традиционные танцы проходили в очень хорошей атмосфере, без каких-либо провокаций и под защитой, в частности, швейцарских "Ночных волков". "Что касается организации, это было с пониманием достаточно четко. Женевские власти и полиция относятся к жителям города с, скажем так, пиететом. Мне сказали, что любой человек имеет право высказать свое мнение, не выражая при этом, естественно, каких-то отрицательных эмоций. Должна отметить, что отношение властей было дружеское, с пониманием", - рассказала РИА Новости Катя Топоркова, организатор мероприятия. Она добавила, что запрета на георгиевскую ленту нет, кроме того, не было никаких специально политических запретов.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

женева (город)

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция "Бессмертный полк" перед штаб-квартирой ООН в Женеве Около 200 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" перед штаб-квартирой ООН в Женеве, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. В мероприятии приняли участие постпред России при ООН Геннадий Гатилов, а также генконсул в Женеве Игорь Попов. Военные песни Красной армии, а также традиционные танцы проходили в очень хорошей атмосфере, без каких-либо провокаций и под защитой, в частности, швейцарских "Ночных волков". 2025-05-10T13:02 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, женева (город), россия, германия, геннадий гатилов, игорь попов, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне