https://ria.ru/20250510/pobeda-2016205332.html

В ООН проверяют информацию о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве

В ООН проверяют информацию о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве - РИА Новости, 10.05.2025

В ООН проверяют информацию о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после запроса РИА Новости проверяет информацию об арестах и запрете на празднование 80-летия... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T14:12:00+03:00

2025-05-10T14:12:00+03:00

2025-05-10T14:15:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 10 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после запроса РИА Новости проверяет информацию об арестах и запрете на празднование 80-летия Победы в Киеве 9 мая, сообщили агентству в пресс-службе УВКПЧ."Мы проверяем, есть ли у коллег информация, которой вы поделились", - ответили в УВКПЧ.В пятницу украинское издание "Говорит великий Львов" сообщило, что сотрудники полиции Киева задержали пенсионера, исполнявшего возле мемориала Вечной Славы в центре города песни на русском языке. Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее также сообщал, что сотрудники полиции в Киеве задержали пожилую женщину, пришедшую в День Победы в городской парк Славы возложить цветы, поскольку на ней была надета пилотка с красной звездой, демонстрацию которой на Украине запретили.Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20250509/odessa-2016080473.html

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, 80-летие победы в великой отечественной войне, украина, владимир зеленский, россия, оон