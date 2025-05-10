В ООН проверяют информацию о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве
УВКПЧ ООН проверяет информацию об арестах на праздновании 9 мая в Киеве
В Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Кадр видео
В Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Кадр видео
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ЖЕНЕВА, 10 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после запроса РИА Новости проверяет информацию об арестах и запрете на празднование 80-летия Победы в Киеве 9 мая, сообщили агентству в пресс-службе УВКПЧ.
"Мы проверяем, есть ли у коллег информация, которой вы поделились", - ответили в УВКПЧ.
В пятницу украинское издание "Говорит великий Львов" сообщило, что сотрудники полиции Киева задержали пенсионера, исполнявшего возле мемориала Вечной Славы в центре города песни на русском языке. Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее также сообщал, что сотрудники полиции в Киеве задержали пожилую женщину, пришедшую в День Победы в городской парк Славы возложить цветы, поскольку на ней была надета пилотка с красной звездой, демонстрацию которой на Украине запретили.
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.