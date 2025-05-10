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В ООН проверяют информацию о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:12 10.05.2025 (обновлено: 14:15 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pobeda-2016205332.html
В ООН проверяют информацию о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве
В ООН проверяют информацию о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве - РИА Новости, 10.05.2025
В ООН проверяют информацию о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после запроса РИА Новости проверяет информацию об арестах и запрете на празднование 80-летия... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:12:00+03:00
2025-05-10T14:15:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 10 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после запроса РИА Новости проверяет информацию об арестах и запрете на празднование 80-летия Победы в Киеве 9 мая, сообщили агентству в пресс-службе УВКПЧ."Мы проверяем, есть ли у коллег информация, которой вы поделились", - ответили в УВКПЧ.В пятницу украинское издание "Говорит великий Львов" сообщило, что сотрудники полиции Киева задержали пенсионера, исполнявшего возле мемориала Вечной Славы в центре города песни на русском языке. Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее также сообщал, что сотрудники полиции в Киеве задержали пожилую женщину, пришедшую в День Победы в городской парк Славы возложить цветы, поскольку на ней была надета пилотка с красной звездой, демонстрацию которой на Украине запретили.Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20250509/odessa-2016080473.html
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016045346.html
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в мире, киев, 80-летие победы в великой отечественной войне, украина, владимир зеленский, россия, оон
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Киев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Украина, Владимир Зеленский, Россия, ООН
В ООН проверяют информацию о задержаниях на праздновании 9 мая в Киеве

УВКПЧ ООН проверяет информацию об арестах на праздновании 9 мая в Киеве

В Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Кадр видео
В Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
В Киеве около Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Кадр видео
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ЖЕНЕВА, 10 мая - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после запроса РИА Новости проверяет информацию об арестах и запрете на празднование 80-летия Победы в Киеве 9 мая, сообщили агентству в пресс-службе УВКПЧ.
"Мы проверяем, есть ли у коллег информация, которой вы поделились", - ответили в УВКПЧ.
Жители Одессы почтили память Неизвестного Матроса, возложив цветы к памятнику в День Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Одессе почтили память Неизвестного Матроса, несмотря на указ Зеленского
9 мая, 17:07
В пятницу украинское издание "Говорит великий Львов" сообщило, что сотрудники полиции Киева задержали пенсионера, исполнявшего возле мемориала Вечной Славы в центре города песни на русском языке. Украинский телеканал "Новости.LIVE" ранее также сообщал, что сотрудники полиции в Киеве задержали пожилую женщину, пришедшую в День Победы в городской парк Славы возложить цветы, поскольку на ней была надета пилотка с красной звездой, демонстрацию которой на Украине запретили.
Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы
9 мая, 14:33
 
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