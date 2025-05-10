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В Кремле пообещали обдумать предложение о 30-дневном перемирии на Украине - РИА Новости, 10.05.2025
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19:51 10.05.2025 (обновлено: 21:40 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/peskov-2016249722.html
В Кремле пообещали обдумать предложение о 30-дневном перемирии на Украине
В Кремле пообещали обдумать предложение о 30-дневном перемирии на Украине - РИА Новости, 10.05.2025
В Кремле пообещали обдумать предложение о 30-дневном перемирии на Украине
Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу CNN. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:51:00+03:00
2025-05-10T21:40:00+03:00
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украина
дмитрий песков
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу CNN."Мы подумаем об этом, это новое развитие. У нас есть своя позиция", — отметил представитель Кремля.На вопрос журналиста, считает ли он, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых санкций в случае отказа от этого предложения, Песков ответил отрицательно.Чиновник напомнил, что Владимир Путин предложил ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы."Вы слышали реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали. Критику в адрес Киева слышали за неготовность или отказ отвечать? Нет. Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?" — сказал пресс-секретарь. Он также указал на открыто конфронтационный подход Европы, к которому Россия уже привыкла.&quot;Если вы посмотрите в историю, вы увидите, что Россия устойчива к давлению. Мы открыты к диалогу, попыткам достичь урегулирования. Мы приветствуем усилия по посредничеству&quot;, — указал представитель Кремля.При этом давить на Россию бесполезно, подчеркнул Песков.Ранее в субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями, если та не примет условия Украины по перемирию.По итогам переговоров глава МИД постсоветской республики Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и их союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника.Как подчеркивал Песков, Москва сразу же поддержала предложение администрации США по перемирию, но с оговоркой об огромном числе нюансов. В частности, в интервью телеканалу ABC News представитель Кремля заявил, что для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст ВСУ преимущество и позволит продолжить мобилизацию.Он также отметил, что Россия делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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россия, украина, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, эммануэль макрон
Россия, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
В Кремле пообещали обдумать предложение о 30-дневном перемирии на Украине

Песков: Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский Кремль. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу CNN.
"Мы подумаем об этом, это новое развитие. У нас есть своя позиция", — отметил представитель Кремля.
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На вопрос журналиста, считает ли он, что Россию якобы загнали в угол угрозой новых санкций в случае отказа от этого предложения, Песков ответил отрицательно.
Чиновник напомнил, что Владимир Путин предложил ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы.
"Вы слышали реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали. Критику в адрес Киева слышали за неготовность или отказ отвечать? Нет. Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?" — сказал пресс-секретарь.
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Он также указал на открыто конфронтационный подход Европы, к которому Россия уже привыкла.
«

"Если вы посмотрите в историю, вы увидите, что Россия устойчива к давлению. Мы открыты к диалогу, попыткам достичь урегулирования. Мы приветствуем усилия по посредничеству", — указал представитель Кремля.

При этом давить на Россию бесполезно, подчеркнул Песков.
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Ранее в субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями, если та не примет условия Украины по перемирию.
По итогам переговоров глава МИД постсоветской республики Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и их союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника.
Как подчеркивал Песков, Москва сразу же поддержала предложение администрации США по перемирию, но с оговоркой об огромном числе нюансов. В частности, в интервью телеканалу ABC News представитель Кремля заявил, что для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст ВСУ преимущество и позволит продолжить мобилизацию.
Он также отметил, что Россия делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.
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