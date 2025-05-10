В Кремле пообещали обдумать предложение о 30-дневном перемирии на Украине
Песков: Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский Кремль. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Россия обдумает предложение о 30-дневном перемирии с Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу CNN.
"Мы подумаем об этом, это новое развитие. У нас есть своя позиция", — отметил представитель Кремля.
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Чиновник напомнил, что Владимир Путин предложил ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы.
"Вы слышали реакцию Киева? Мы ее тоже не слышали. Критику в адрес Киева слышали за неготовность или отказ отвечать? Нет. Если Киев готов к прекращению огня, почему не прекратить его на три дня?" — сказал пресс-секретарь.
Он также указал на открыто конфронтационный подход Европы, к которому Россия уже привыкла.
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"Если вы посмотрите в историю, вы увидите, что Россия устойчива к давлению. Мы открыты к диалогу, попыткам достичь урегулирования. Мы приветствуем усилия по посредничеству", — указал представитель Кремля.
При этом давить на Россию бесполезно, подчеркнул Песков.
Ранее в субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями, если та не примет условия Украины по перемирию.
По итогам переговоров глава МИД постсоветской республики Андрей Сибига сообщил, что киевские власти и их союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней начиная с понедельника.
Как подчеркивал Песков, Москва сразу же поддержала предложение администрации США по перемирию, но с оговоркой об огромном числе нюансов. В частности, в интервью телеканалу ABC News представитель Кремля заявил, что для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст ВСУ преимущество и позволит продолжить мобилизацию.
Он также отметил, что Россия делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.