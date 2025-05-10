https://ria.ru/20250510/peskov-2016241813.html
Песков заявил о поддержке канала диалога Москвы и Вашингтона
Песков заявил о поддержке канала диалога Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 10.05.2025
Песков заявил о поддержке канала диалога Москвы и Вашингтона
Канал диалога между Москвой и Вашингтоном поддерживается, вопросы обсуждаются разные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:46:00+03:00
2025-05-10T18:46:00+03:00
2025-05-10T18:46:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Канал диалога между Москвой и Вашингтоном поддерживается, вопросы обсуждаются разные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас есть определенные каналы диалога с Вашингтоном, которые мы поддерживаем, обсуждаются различные вопросы", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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вашингтон (штат), москва, россия, дмитрий песков
Вашингтон (штат), Москва, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил о поддержке канала диалога Москвы и Вашингтона
Песков: канал диалога России и США поддерживается, вопросы обсуждаются разные