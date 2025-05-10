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Песков заявил о поддержке канала диалога Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 10.05.2025
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18:46 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/peskov-2016241813.html
Песков заявил о поддержке канала диалога Москвы и Вашингтона
Песков заявил о поддержке канала диалога Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 10.05.2025
Песков заявил о поддержке канала диалога Москвы и Вашингтона
Канал диалога между Москвой и Вашингтоном поддерживается, вопросы обсуждаются разные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:46:00+03:00
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вашингтон (штат)
москва
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Канал диалога между Москвой и Вашингтоном поддерживается, вопросы обсуждаются разные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас есть определенные каналы диалога с Вашингтоном, которые мы поддерживаем, обсуждаются различные вопросы", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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вашингтон (штат), москва, россия, дмитрий песков
Вашингтон (штат), Москва, Россия, Дмитрий Песков
Песков заявил о поддержке канала диалога Москвы и Вашингтона

Песков: канал диалога России и США поддерживается, вопросы обсуждаются разные

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Канал диалога между Москвой и Вашингтоном поддерживается, вопросы обсуждаются разные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас есть определенные каналы диалога с Вашингтоном, которые мы поддерживаем, обсуждаются различные вопросы", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Песков рассказал про долгий путь в восстановлении отношений России и США
2 марта, 11:05
 
Вашингтон (штат)МоскваРоссияДмитрий Песков
 
 
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