https://ria.ru/20250510/peskov-2016241813.html

Песков заявил о поддержке канала диалога Москвы и Вашингтона

Песков заявил о поддержке канала диалога Москвы и Вашингтона - РИА Новости, 10.05.2025

Песков заявил о поддержке канала диалога Москвы и Вашингтона

Канал диалога между Москвой и Вашингтоном поддерживается, вопросы обсуждаются разные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:46:00+03:00

2025-05-10T18:46:00+03:00

2025-05-10T18:46:00+03:00

вашингтон (штат)

москва

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Канал диалога между Москвой и Вашингтоном поддерживается, вопросы обсуждаются разные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас есть определенные каналы диалога с Вашингтоном, которые мы поддерживаем, обсуждаются различные вопросы", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20250302/uscherb-2002549233.html

вашингтон (штат)

москва

россия

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вашингтон (штат), москва, россия, дмитрий песков