https://ria.ru/20250510/peskov-2016241699.html

Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле

Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.05.2025

Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле

Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова к началу переговоров по украинскому вопросу без предварительных условий, реакции Киева на это озвучено не РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:46:00+03:00

2025-05-10T18:46:00+03:00

2025-05-10T18:46:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова к началу переговоров по украинскому вопросу без предварительных условий, реакции Киева на это озвучено не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала. "Вы знаете, что президент Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции киевского режима на это озвучено не было, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, украина