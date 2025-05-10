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Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/peskov-2016241699.html
Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле
Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.05.2025
Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова к началу переговоров по украинскому вопросу без предварительных условий, реакции Киева на это озвучено не РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:46:00+03:00
2025-05-10T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
украина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова к началу переговоров по украинскому вопросу без предварительных условий, реакции Киева на это озвучено не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала. "Вы знаете, что президент Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции киевского режима на это озвучено не было, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой", - сказал Песков.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Украина
Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле

Песков: Киев не ответил на предложение о переговорах без предварительных условий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова к началу переговоров по украинскому вопросу без предварительных условий, реакции Киева на это озвучено не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
"Вы знаете, что президент Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции киевского режима на это озвучено не было, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковВ миреУкраина
 
 
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