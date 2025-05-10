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Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле
Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.05.2025
Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле
Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова к началу переговоров по украинскому вопросу без предварительных условий, реакции Киева на это озвучено не РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:46:00+03:00
2025-05-10T18:46:00+03:00
2025-05-10T18:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия готова к началу переговоров по украинскому вопросу без предварительных условий, реакции Киева на это озвучено не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире Первого канала. "Вы знаете, что президент Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакции киевского режима на это озвучено не было, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой", - сказал Песков.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Украина
Киев не отреагировал на предложение о переговорах, заявили в Кремле
Песков: Киев не ответил на предложение о переговорах без предварительных условий