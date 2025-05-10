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У Кремля нет каналов диалога с Макроном, заявил Песков
У Кремля нет каналов диалога с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
У Кремля нет каналов диалога с Макроном, заявил Песков
Каналов диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном у Кремля нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:31:00+03:00
2025-05-10T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Каналов диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном у Кремля нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В субботу Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалицией желающих". Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника."У нас нет каналов диалога с президентом Франции", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", комментируя предложение о перемирии.
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Дмитрий Песков, В мире, Киев, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, МИД Украины
У Кремля нет каналов диалога с Макроном, заявил Песков
Песков: каналов диалога с президентом Франции Макроном у Кремля нет