https://ria.ru/20250510/peskov-2016240256.html

У Кремля нет каналов диалога с Макроном, заявил Песков

У Кремля нет каналов диалога с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025

У Кремля нет каналов диалога с Макроном, заявил Песков

Каналов диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном у Кремля нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:31:00+03:00

2025-05-10T18:31:00+03:00

2025-05-10T18:35:00+03:00

дмитрий песков

в мире

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фридрих мерц

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Каналов диалога с президентом Франции Эммануэлем Макроном у Кремля нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В субботу Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече так называемой "коалицией желающих". Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил, что Киев и его союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней с понедельника."У нас нет каналов диалога с президентом Франции", - сказал Песков в интервью "Первому каналу", комментируя предложение о перемирии.

https://ria.ru/20250510/sanktsii-2016185219.html

киев

франция

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дмитрий песков, в мире, киев, франция, россия, эммануэль макрон, фридрих мерц, мид украины