https://ria.ru/20250510/peskov-2016229152.html
Песков рассказал о противоречивых заявлениях из Европы
Песков рассказал о противоречивых заявлениях из Европы - РИА Новости, 10.05.2025
Песков рассказал о противоречивых заявлениях из Европы
Россия слышит из Европы много противоречивых заявлений, которые скорее носят конфронтационный характер в отношении РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:17:00+03:00
2025-05-10T17:17:00+03:00
2025-05-10T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия слышит из Европы много противоречивых заявлений, которые скорее носят конфронтационный характер в отношении РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на все-таки попытки как-то реанимировать наши отношения", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250302/peskov-2002545876.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, европа, дмитрий песков, в мире
Россия, Европа, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о противоречивых заявлениях из Европы
Песков: Россия слышит из Европы много противоречивых заявлений