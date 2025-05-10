https://ria.ru/20250510/peskov-2016229152.html

Песков рассказал о противоречивых заявлениях из Европы

Песков рассказал о противоречивых заявлениях из Европы - РИА Новости, 10.05.2025

Песков рассказал о противоречивых заявлениях из Европы

Россия слышит из Европы много противоречивых заявлений, которые скорее носят конфронтационный характер в отношении РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:17:00+03:00

2025-05-10T17:17:00+03:00

2025-05-10T17:17:00+03:00

россия

европа

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия слышит из Европы много противоречивых заявлений, которые скорее носят конфронтационный характер в отношении РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на все-таки попытки как-то реанимировать наши отношения", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250302/peskov-2002545876.html

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россия, европа, дмитрий песков, в мире