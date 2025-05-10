https://ria.ru/20250510/peskov-2016222322.html
Песков заявил, что изолировать Россию очень сложно
Песков заявил, что изолировать Россию очень сложно - РИА Новости, 10.05.2025
Песков заявил, что изолировать Россию очень сложно
Такую страну, как Россия, изолировать очень сложно, поскольку она составляет очень большую часть мира, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:32:00+03:00
2025-05-10T16:32:00+03:00
2025-05-10T16:37:00+03:00
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Такую страну, как Россия, изолировать очень сложно, поскольку она составляет очень большую часть мира, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очень сложно изолировать такую страну, как Россия. Потому что она составляет очень большую часть мира", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250412/zakharova-2010880064.html
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дмитрий песков, россия
Песков заявил, что изолировать Россию очень сложно
Песков: Россию сложно изолировать, поскольку она составляет большую часть мира