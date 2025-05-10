https://ria.ru/20250510/peskov-2016222322.html

Песков заявил, что изолировать Россию очень сложно

Песков заявил, что изолировать Россию очень сложно - РИА Новости, 10.05.2025

Песков заявил, что изолировать Россию очень сложно

Такую страну, как Россия, изолировать очень сложно, поскольку она составляет очень большую часть мира, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:32:00+03:00

2025-05-10T16:32:00+03:00

2025-05-10T16:37:00+03:00

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Такую страну, как Россия, изолировать очень сложно, поскольку она составляет очень большую часть мира, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Очень сложно изолировать такую страну, как Россия. Потому что она составляет очень большую часть мира", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250412/zakharova-2010880064.html

россия

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2025

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дмитрий песков, россия