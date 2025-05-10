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Песков высказался о переговорах Путина с зарубежными лидерами
Песков высказался о переговорах Путина с зарубежными лидерами - РИА Новости, 10.05.2025
Песков высказался о переговорах Путина с зарубежными лидерами
У президента России Владимира Путина на полях празднования Дня Победы состоялись очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:19:00+03:00
2025-05-10T14:19:00+03:00
2025-05-10T14:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на полях празднования Дня Победы состоялись очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. Это очень важно и с точки зрения символизма, и с точки зрения содержания, потому что на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры", - сказал Песков в интервью "России 1".
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дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия
Песков высказался о переговорах Путина с зарубежными лидерами
Песков: у Путина на полях празднования 9 мая прошли хорошие переговоры