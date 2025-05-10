https://ria.ru/20250510/peskov-2016205662.html

Песков высказался о переговорах Путина с зарубежными лидерами

Песков высказался о переговорах Путина с зарубежными лидерами - РИА Новости, 10.05.2025

Песков высказался о переговорах Путина с зарубежными лидерами

У президента России Владимира Путина на полях празднования Дня Победы состоялись очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T14:19:00+03:00

2025-05-10T14:19:00+03:00

2025-05-10T14:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. У президента России Владимира Путина на полях празднования Дня Победы состоялись очень хорошие переговоры с зарубежными лидерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. Это очень важно и с точки зрения символизма, и с точки зрения содержания, потому что на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры", - сказал Песков в интервью "России 1".

https://ria.ru/20250510/peskov-2016187581.html

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дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия