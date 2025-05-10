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В Кремле высказались о попытках запугивать Россию санкциями - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/peskov-2016189204.html
В Кремле высказались о попытках запугивать Россию санкциями
В Кремле высказались о попытках запугивать Россию санкциями - РИА Новости, 10.05.2025
В Кремле высказались о попытках запугивать Россию санкциями
Пугать Россию новыми санкциями - дело пустое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T12:03:00+03:00
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специальная военная операция на украине
дмитрий песков
павел зарубин
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пугать Россию новыми санкциями - дело пустое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия привыкла к санкциям и уже понимает, как будет минимизировать последствия новых. "Пугать нас этими санкциями - дело пустое", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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дмитрий песков, павел зарубин, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
В Кремле высказались о попытках запугивать Россию санкциями

Песков назвал пустым делом попытки Запада запугивать РФ новыми санкциями

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пугать Россию новыми санкциями - дело пустое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россия привыкла к санкциям и уже понимает, как будет минимизировать последствия новых.
"Пугать нас этими санкциями - дело пустое", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Макрон пригрозил России из Киева новыми санкциями
11:34
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковПавел ЗарубинРоссия
 
 
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