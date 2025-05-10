https://ria.ru/20250510/peskov-2016189204.html

В Кремле высказались о попытках запугивать Россию санкциями

В Кремле высказались о попытках запугивать Россию санкциями - РИА Новости, 10.05.2025

В Кремле высказались о попытках запугивать Россию санкциями

Пугать Россию новыми санкциями - дело пустое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:03:00+03:00

2025-05-10T12:03:00+03:00

2025-05-10T12:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пугать Россию новыми санкциями - дело пустое, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия привыкла к санкциям и уже понимает, как будет минимизировать последствия новых. "Пугать нас этими санкциями - дело пустое", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250510/sanktsii-2016185219.html

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дмитрий песков, павел зарубин, россия