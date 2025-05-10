https://ria.ru/20250510/peskov-2016151520.html

Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков

Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025

Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков

Россия надеется, что посредничество США и американского президента Дональда Трампа поможет принести больше политической воли и мудрости киевскому режиму, заявил РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T04:48:00+03:00

2025-05-10T04:48:00+03:00

2025-05-10T04:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Россия надеется, что посредничество США и американского президента Дональда Трампа поможет принести больше политической воли и мудрости киевскому режиму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что посредничество Соединенных Штатов и президента Трампа поможет нам принести немного больше гибкости, немного больше политической воли и мудрости киевскому режиму", - сказал он в интервью телеканалу ABC.

https://ria.ru/20250510/peskov-2016151403.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков