https://ria.ru/20250510/peskov-2016151520.html
Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков
Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков
Россия надеется, что посредничество США и американского президента Дональда Трампа поможет принести больше политической воли и мудрости киевскому режиму, заявил РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:48:00+03:00
2025-05-10T04:48:00+03:00
2025-05-10T04:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Россия надеется, что посредничество США и американского президента Дональда Трампа поможет принести больше политической воли и мудрости киевскому режиму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что посредничество Соединенных Штатов и президента Трампа поможет нам принести немного больше гибкости, немного больше политической воли и мудрости киевскому режиму", - сказал он в интервью телеканалу ABC.
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков
Песков: Россия надеется, что помощь США и Трампа принесет больше мудрости Киеву