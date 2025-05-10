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Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/peskov-2016151520.html
Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков
Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков
Россия надеется, что посредничество США и американского президента Дональда Трампа поможет принести больше политической воли и мудрости киевскому режиму, заявил РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:48:00+03:00
2025-05-10T04:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Россия надеется, что посредничество США и американского президента Дональда Трампа поможет принести больше политической воли и мудрости киевскому режиму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы надеемся, что посредничество Соединенных Штатов и президента Трампа поможет нам принести немного больше гибкости, немного больше политической воли и мудрости киевскому режиму", - сказал он в интервью телеканалу ABC.
https://ria.ru/20250510/peskov-2016151403.html
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россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков

Песков: Россия надеется, что помощь США и Трампа принесет больше мудрости Киеву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Россия надеется, что посредничество США и американского президента Дональда Трампа поможет принести больше политической воли и мудрости киевскому режиму, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что посредничество Соединенных Штатов и президента Трампа поможет нам принести немного больше гибкости, немного больше политической воли и мудрости киевскому режиму", - сказал он в интервью телеканалу ABC.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров
04:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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