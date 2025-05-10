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Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров - РИА Новости, 10.05.2025
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров
Украина не готова к немедленному началу переговоров по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:46:00+03:00
2025-05-10T04:46:00+03:00
2025-05-10T12:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Украина не готова к немедленному началу переговоров по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News."Они не готовы к немедленным переговорам", — сказал представитель Кремля.По его словам, для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст Киеву преимущество и позволит продолжить мобилизацию. Песков добавил, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250510/peskov-2016151520.html
https://ria.ru/20250509/peskov-2016129218.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров
Песков: возможное перемирие зависит от прекращения поставок западного оружия ВСУ