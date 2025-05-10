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Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:46 10.05.2025 (обновлено: 12:27 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/peskov-2016151403.html
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров - РИА Новости, 10.05.2025
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров
Украина не готова к немедленному началу переговоров по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:46:00+03:00
2025-05-10T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
россия
дмитрий песков
москва
владимир путин
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Украина не готова к немедленному началу переговоров по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News."Они не готовы к немедленным переговорам", — сказал представитель Кремля.По его словам, для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст Киеву преимущество и позволит продолжить мобилизацию. Песков добавил, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250510/peskov-2016151520.html
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киев, украина, россия, дмитрий песков, москва, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров

Песков: возможное перемирие зависит от прекращения поставок западного оружия ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Украина не готова к немедленному началу переговоров по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу ABC News.
"Они не готовы к немедленным переговорам", — сказал представитель Кремля.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Россия надеется, что посредничество США поможет Киеву, заявил Песков
04:48
По его словам, для прекращения огня Запад должен остановить поставки оружия, иначе это даст Киеву преимущество и позволит продолжить мобилизацию.
Песков добавил, что Москва делает все возможное для урегулирования конфликта, но Украина пытается избежать переговоров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Песков: Россия сразу поддержала идею США о перемирии при учете нюансов
Вчера, 22:28
Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияДмитрий ПесковМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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