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Песков сравнил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:46 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/peskov--2016208156.html
Песков сравнил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами
Песков сравнил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами - РИА Новости, 10.05.2025
Песков сравнил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сопоставил масштаб переговоров зарубежных лидеров на полях празднования 80-летия Победы с переговорами на крупных... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:46:00+03:00
2025-05-10T14:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
москва
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сопоставил масштаб переговоров зарубежных лидеров на полях празднования 80-летия Победы с переговорами на крупных саммитах. "Нужно так сказать. Потому что саммит - это встречи в верхах, ну сейчас встречи в верхах и происходят на высшем уровне", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что в Москве организовался саммит на полях празднования юбилея Победы, поскольку переговоры проводили между собой и зарубежные гости.
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дмитрий песков, москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, Москва, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков сравнил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами

Песков сопоставил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сопоставил масштаб переговоров зарубежных лидеров на полях празднования 80-летия Победы с переговорами на крупных саммитах.
"Нужно так сказать. Потому что саммит - это встречи в верхах, ну сейчас встречи в верхах и происходят на высшем уровне", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что в Москве организовался саммит на полях празднования юбилея Победы, поскольку переговоры проводили между собой и зарубежные гости.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков высказался о переговорах Путина с зарубежными лидерами
Вчера, 14:19
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДмитрий ПесковМоскваРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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