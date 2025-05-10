https://ria.ru/20250510/peskov--2016208156.html
Песков сравнил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами
Песков сравнил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами - РИА Новости, 10.05.2025
Песков сравнил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сопоставил масштаб переговоров зарубежных лидеров на полях празднования 80-летия Победы с переговорами на крупных... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T14:46:00+03:00
2025-05-10T14:46:00+03:00
2025-05-10T14:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
дмитрий песков
москва
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сопоставил масштаб переговоров зарубежных лидеров на полях празднования 80-летия Победы с переговорами на крупных саммитах. "Нужно так сказать. Потому что саммит - это встречи в верхах, ну сейчас встречи в верхах и происходят на высшем уровне", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что в Москве организовался саммит на полях празднования юбилея Победы, поскольку переговоры проводили между собой и зарубежные гости.
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дмитрий песков, москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дмитрий Песков, Москва, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков сравнил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами
Песков сопоставил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами