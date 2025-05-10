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Индия подтвердила договоренность с Пакистаном о прекращении огня - РИА Новости, 10.05.2025
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15:32 10.05.2025 (обновлено: 15:44 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/peremirie-2016212592.html
Индия подтвердила договоренность с Пакистаном о прекращении огня
Индия подтвердила договоренность с Пакистаном о прекращении огня - РИА Новости, 10.05.2025
Индия подтвердила договоренность с Пакистаном о прекращении огня
Прекращение огня между Индией и Пакистаном началось с 17.00 (14.30 мск) субботы, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:32:00+03:00
2025-05-10T15:44:00+03:00
в мире
индия
пакистан
исламабад
обострение отношений между индией и пакистаном
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Прекращение огня между Индией и Пакистаном началось с 17.00 (14.30 мск) субботы, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри."Генеральный директор военных операций Пакистана позвонил генеральному директору военных операций Индии в 15.35 сегодня днем. Они договорились, что обе стороны прекратят все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 по индийскому стандартному времени сегодня. Обеим сторонам даны инструкции по реализации этого соглашения", - заявил он на брифинге.Мисри отметил, что генеральные директора военных операций Пакистана и Индии снова поговорят 12 мая в 12.00 (10.30 мск).Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html
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пакистан
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в мире, индия, пакистан, исламабад, обострение отношений между индией и пакистаном
В мире, Индия, Пакистан, Исламабад, Обострение отношений между Индией и Пакистаном
Индия подтвердила договоренность с Пакистаном о прекращении огня

МИД Индии: прекращение огня с Пакистаном началось с 14:30 по Москве в субботу

© AP Photo / K.M. ChaudaryПакистано-индийская граница
Пакистано-индийская граница - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Пакистано-индийская граница. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Прекращение огня между Индией и Пакистаном началось с 17.00 (14.30 мск) субботы, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
«
"Генеральный директор военных операций Пакистана позвонил генеральному директору военных операций Индии в 15.35 сегодня днем. Они договорились, что обе стороны прекратят все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 по индийскому стандартному времени сегодня. Обеим сторонам даны инструкции по реализации этого соглашения", - заявил он на брифинге.
Мисри отметил, что генеральные директора военных операций Пакистана и Индии снова поговорят 12 мая в 12.00 (10.30 мск).
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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В миреИндияПакистанИсламабадОбострение отношений между Индией и Пакистаном
 
 
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