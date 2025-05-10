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Пакистан подтвердил договоренность с Индией о прекращении огня - РИА Новости, 10.05.2025
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15:16 10.05.2025 (обновлено: 15:19 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/peremirie-2016210987.html
Пакистан подтвердил договоренность с Индией о прекращении огня
Пакистан подтвердил договоренность с Индией о прекращении огня - РИА Новости, 10.05.2025
Пакистан подтвердил договоренность с Индией о прекращении огня
Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T15:16:00+03:00
2025-05-10T15:19:00+03:00
в мире
пакистан
индия
обострение отношений между индией и пакистаном
исламабад
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар."Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью", - написал он в соцсети X.Ранее Дар в интервью телеканалу Geo заявил, что Пакистан рассмотрит возможность мира, "если Индия остановится".Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
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в мире, пакистан, индия, обострение отношений между индией и пакистаном, исламабад
В мире, Пакистан, Индия, Обострение отношений между Индией и Пакистаном, Исламабад
Пакистан подтвердил договоренность с Индией о прекращении огня

Вице-премьер Пакистана подтвердил договоренность с Индией о прекращении огня

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.
«
"Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью", - написал он в соцсети X.
Ранее Дар в интервью телеканалу Geo заявил, что Пакистан рассмотрит возможность мира, "если Индия остановится".
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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В миреПакистанИндияОбострение отношений между Индией и ПакистаномИсламабад
 
 
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