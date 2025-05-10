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Пакистан подтвердил договоренность с Индией о прекращении огня

Пакистан подтвердил договоренность с Индией о прекращении огня - РИА Новости, 10.05.2025

Пакистан подтвердил договоренность с Индией о прекращении огня

Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T15:16:00+03:00

2025-05-10T15:16:00+03:00

2025-05-10T15:19:00+03:00

в мире

пакистан

индия

обострение отношений между индией и пакистаном

исламабад

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу, заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар."Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью", - написал он в соцсети X.Ранее Дар в интервью телеканалу Geo заявил, что Пакистан рассмотрит возможность мира, "если Индия остановится".Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

https://ria.ru/20250508/konflikt-2015643849.html

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исламабад

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в мире, пакистан, индия, обострение отношений между индией и пакистаном, исламабад