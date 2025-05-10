https://ria.ru/20250510/peremirie-2016203336.html
Авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за сутки
Авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.05.2025
Авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за сутки
Россия за сутки во время перемирия не наносила удары оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:48:00+03:00
2025-05-10T13:48:00+03:00
2025-05-10T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия за сутки во время перемирия не наносила удары оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились", - говорится в сводке российского ведомства. Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за сутки
МО: авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за прошедшие сутки