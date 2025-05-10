https://ria.ru/20250510/peremirie-2016203336.html

Авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за сутки

Авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.05.2025

Авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за сутки

Россия за сутки во время перемирия не наносила удары оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:48:00+03:00

2025-05-10T13:48:00+03:00

2025-05-10T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия за сутки во время перемирия не наносила удары оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились", - говорится в сводке российского ведомства. Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)