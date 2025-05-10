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Авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:48 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/peremirie-2016203336.html
Авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за сутки
Авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за сутки - РИА Новости, 10.05.2025
Авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за сутки
Россия за сутки во время перемирия не наносила удары оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:48:00+03:00
2025-05-10T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия за сутки во время перемирия не наносила удары оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились", - говорится в сводке российского ведомства. Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
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безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за сутки

МО: авиация, БПЛА и ракетные войска не наносили удары по ВСУ за прошедшие сутки

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Искандер" в зоне СВО
Ракетный комплекс Искандер в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ракетный комплекс "Искандер" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия за сутки во время перемирия не наносила удары оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились", - говорится в сводке российского ведомства.
Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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