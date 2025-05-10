https://ria.ru/20250510/peremirie-2016201322.html
Российские военные продолжают соблюдать перемирие
Российские военные продолжают соблюдать перемирие - РИА Новости, 10.05.2025
Российские военные продолжают соблюдать перемирие
Российские военнослужащие после объявления перемирия продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:27:00+03:00
2025-05-10T13:27:00+03:00
2025-05-10T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие после объявления перемирия продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ. "В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные продолжают соблюдать перемирие
МО: ВС РФ остаются на ранее занятых рубежах и позициях и соблюдают перемирие