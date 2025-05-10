https://ria.ru/20250510/peremirie-2016201322.html

Российские военные продолжают соблюдать перемирие

Российские военные продолжают соблюдать перемирие - РИА Новости, 10.05.2025

Российские военные продолжают соблюдать перемирие

Российские военнослужащие после объявления перемирия продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:27:00+03:00

2025-05-10T13:27:00+03:00

2025-05-10T13:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие после объявления перемирия продолжают соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в Минобороны РФ. "В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность