https://ria.ru/20250510/peregovory-2016257949.html

Переговоры Путина и президента Буркина-Фасо завершились

Переговоры Путина и президента Буркина-Фасо завершились - РИА Новости, 10.05.2025

Переговоры Путина и президента Буркина-Фасо завершились

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре в Кремле завершились, передает в субботу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T21:12:00+03:00

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москва

владимир путин

буркина-фасо

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре в Кремле завершились, передает в субботу корреспондент РИА Новости. Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

https://ria.ru/20250510/putin-2016249817.html

москва

буркина-фасо

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2025

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москва, владимир путин, буркина-фасо