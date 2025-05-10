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Переговоры Путина и президента Буркина-Фасо завершились
Переговоры Путина и президента Буркина-Фасо завершились - РИА Новости, 10.05.2025
Переговоры Путина и президента Буркина-Фасо завершились
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре в Кремле завершились, передает в субботу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T21:12:00+03:00
2025-05-10T21:12:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре в Кремле завершились, передает в субботу корреспондент РИА Новости. Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20250510/putin-2016249817.html
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москва, владимир путин, буркина-фасо
Москва, Владимир Путин, Буркина-Фасо
Переговоры Путина и президента Буркина-Фасо завершились
В Кремле завершились переговоры Путина и президента Буркина-Фасо Траоре