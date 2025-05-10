https://ria.ru/20250510/peregovory-2016191459.html

В Женеве начались торговые переговоры Китая и США

В Женеве начались торговые переговоры Китая и США - РИА Новости, 10.05.2025

В Женеве начались торговые переговоры Китая и США

Китай и США в субботу проводят переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:21:00+03:00

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2025-05-10T12:21:00+03:00

китай

сша

женева (город)

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

экономика

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ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Китай и США в субботу проводят переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве, передает Центральное телевидение Китая. Уточняется, что переговоры начались в 10 утра по местному времени (11.00 мск). Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.

https://ria.ru/20250504/alyans-2014783339.html

китай

сша

женева (город)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, сша, женева (город), дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, экономика