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В Женеве начались торговые переговоры Китая и США - РИА Новости, 10.05.2025
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12:21 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/peregovory-2016191459.html
В Женеве начались торговые переговоры Китая и США
В Женеве начались торговые переговоры Китая и США - РИА Новости, 10.05.2025
В Женеве начались торговые переговоры Китая и США
Китай и США в субботу проводят переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 10.05.2025
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китай
сша
женева (город)
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Китай и США в субботу проводят переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве, передает Центральное телевидение Китая. Уточняется, что переговоры начались в 10 утра по местному времени (11.00 мск). Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
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китай, сша, женева (город), дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, экономика
Китай, США, Женева (город), Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
В Женеве начались торговые переговоры Китая и США

Китай и США проводят переговоры по торгово-экономическим вопросам в Женеве

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Китай и США в субботу проводят переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве, передает Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что переговоры начались в 10 утра по местному времени (11.00 мск). Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
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КитайСШАЖенева (город)Дональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
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