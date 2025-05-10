В Женеве начались торговые переговоры Китая и США
Китай и США проводят переговоры по торгово-экономическим вопросам в Женеве
© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Китай и США в субботу проводят переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве, передает Центральное телевидение Китая.
Уточняется, что переговоры начались в 10 утра по местному времени (11.00 мск). Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В четверг газета New York Post со ссылкой на информированные источники отмечала, что администрация Трампа рассматривает возможность снизить импортные пошлины для Китая со 145% до 50-54% уже на следующей неделе в рамках переговоров по торговому соглашению в Швейцарии.
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