https://ria.ru/20250510/pentagon-2016151008.html
Пентагон отказался от гендерных и расовых квот при отборе военных
Пентагон отказался от гендерных и расовых квот при отборе военных - РИА Новости, 10.05.2025
Пентагон отказался от гендерных и расовых квот при отборе военных
Министерство обороны США выпустило меморандум для высшего руководства, в котором изложены критерии оценки, основанные на личных достижениях и заслугах каждого... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T04:34:00+03:00
2025-05-10T04:34:00+03:00
2025-05-10T04:34:00+03:00
в мире
пит хегсет
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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Министерство обороны США выпустило меморандум для высшего руководства, в котором изложены критерии оценки, основанные на личных достижениях и заслугах каждого кандидата, для поступления в элитные военные учебные заведения (MSA), заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Все будущие зачисления будут осуществляться "исключительно по заслугам". "Раса, этническая принадлежность или пол" больше не будут учитываться. Наши офицеры будут лучшими из лучших – и точка", – написал Хегсет в соцсети Х, сопроводив сообщение фотографией меморандума. В соответствии с документом, Хегсет дал 30 дней на то, чтобы пересмотреть критерии оценки кандидатов и начать набор в MSA на 2026 год, основываясь на выдающихся спортивных достижениях абитуриентов, их предыдущей военной службе или академических успехах в подготовительной школе MSA. В будущем МSА будет оценивать кандидатов, основываясь на их достижениях, в нескольких номинациях. Ожидается, что назначения получат кандидаты с самым высоким рейтингом в каждой категории. Эта инициатива осуществляется в рамках меморандума "Восстановление боевых сил Америки", который был выпущен Хегсетом 29 января 2025 года. Для этого была создана специальная группа, цель которой – искоренение политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в рамках ведомства.
https://ria.ru/20250506/pentagon-2015175441.html
https://ria.ru/20250502/tramp-2014700803.html
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в мире, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон отказался от гендерных и расовых квот при отборе военных
Хегсет: Пентагон будет отбирать военных по заслугам, а не по квотам
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Министерство обороны США выпустило меморандум для высшего руководства, в котором изложены критерии оценки, основанные на личных достижениях и заслугах каждого кандидата, для поступления в элитные военные учебные заведения (MSA), заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.
"Все будущие зачисления будут осуществляться "исключительно по заслугам". "Раса, этническая принадлежность или пол" больше не будут учитываться. Наши офицеры будут лучшими из лучших – и точка", – написал Хегсет
в соцсети Х, сопроводив сообщение фотографией меморандума.
В соответствии с документом, Хегсет дал 30 дней на то, чтобы пересмотреть критерии оценки кандидатов и начать набор в MSA на 2026 год, основываясь на выдающихся спортивных достижениях абитуриентов, их предыдущей военной службе или академических успехах в подготовительной школе MSA.
В будущем МSА будет оценивать кандидатов, основываясь на их достижениях, в нескольких номинациях. Ожидается, что назначения получат кандидаты с самым высоким рейтингом в каждой категории.
Эта инициатива осуществляется в рамках меморандума "Восстановление боевых сил Америки", который был выпущен Хегсетом 29 января 2025 года. Для этого была создана специальная группа, цель которой – искоренение политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в рамках ведомства.