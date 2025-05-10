https://ria.ru/20250510/pentagon-2016149327.html
Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS
Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS - РИА Новости, 10.05.2025
Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS
Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму более 742 миллионов долларов на производство реактивных систем залпового огня РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:41:00+03:00
2025-05-10T03:41:00+03:00
2025-05-10T03:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму более 742 миллионов долларов на производство реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS, сообщили в Пентагоне. "Корпорации Lockheed Martin из Гранд-Прери, штат Техас, был присужден контракт с фиксированной ценой в размере 742,1 миллиона доллара США на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS - ред.)", - говорится в заявлении Пентагона. Место проведения работ и условия финансирования будут определены для каждого отдельного заказа, а предполагаемая дата завершения работ – 31 мая 2027 года. В середине 2022 года США начали поставлять Украине системы HIMARS в рамках военной помощи.
https://ria.ru/20250503/ssha-2014730906.html
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в мире, сша, техас, украина, министерство обороны сша, lockheed martin
В мире, США, Техас, Украина, Министерство обороны США, Lockheed Martin
Пентагон заключил контракт на производство РЗСО HIMARS
Пентагон подписал контракт на производство РЗСО HIMARS на 742 миллиона долларов