https://ria.ru/20250510/pensiya-2016147361.html
Назван средний размер социальной пенсии в России
Назван средний размер социальной пенсии в России - РИА Новости, 10.05.2025
Назван средний размер социальной пенсии в России
Средний размер социальной пенсии россиян по состоянию на начало этого года составил чуть более 13,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных Социального фонда... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T02:46:00+03:00
2025-05-10T02:46:00+03:00
2025-05-10T06:11:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Средний размер социальной пенсии россиян по состоянию на начало этого года составил чуть более 13,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, средний размер социальной пенсии в России находится на уровне 13 511,94 рубля в месяц по состоянию на 1 января 2025 года. При этом средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 20 153,9 рубля в месяц. Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.
https://ria.ru/20250508/pensii-2015719912.html
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общество, россия
Назван средний размер социальной пенсии в России
Средний размер социальной пенсии в России составляет 13,5 тысячи рублей