https://ria.ru/20250510/partnerstvo-2016189664.html

Минобороны России и Узбекистана подписали план стратегического партнерства

Минобороны России и Узбекистана подписали план стратегического партнерства - РИА Новости, 10.05.2025

Минобороны России и Узбекистана подписали план стратегического партнерства

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава военного ведомства Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов в ходе встречи в Москве подписали план реализации... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T12:07:00+03:00

2025-05-10T12:07:00+03:00

2025-05-10T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов и глава военного ведомства Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов в ходе встречи в Москве подписали план реализации программы стратегического партнерства между странами в военной области на 2026-2030 года, сообщило в субботу Минобороны РФ. Белоусов в субботу провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым. "По итогам переговоров стороны подписали план реализации программы стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Узбекистане в военной области на 2026-2030 года", - говорится в сообщении оборонного ведомства. "Мы никогда не забудем, какую цену заплатила Узбекская ССР за Победу в Великой Отечественной войне. Конечно, участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади глубоко закономерно", - сказал в ходе встречи министр обороны РФ. Он отметил, что российская сторона также высоко ценит роль Узбекистана в вопросах тылового и военно-технического обеспечения советских подразделений в борьбе с фашизмом. В свою очередь, Шухрат Халмухамедов поблагодарил российского коллегу за условия, созданные для подготовки воинского контингента Узбекистана, участвовавшего в военном параде в Москве. "Для наших военнослужащих было гордостью пройти по брусчатке Красной площади", - подчеркнул министр обороны Узбекистана. Он добавил, что наши страны не должны забывать свою историю, "потому что без истории не будет будущего".

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узбекистан, россия, москва, андрей белоусов, в мире