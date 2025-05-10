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В Москве перед домом 102-летнего ветерана провели парад - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:02 10.05.2025 (обновлено: 23:33 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/parad-2016260539.html
В Москве перед домом 102-летнего ветерана провели парад
В Москве перед домом 102-летнего ветерана провели парад - РИА Новости, 10.05.2025
В Москве перед домом 102-летнего ветерана провели парад
Перед домом 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта инженерных войск Олега Кулабухова в Москве военнослужащие ансамбля инженерных... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T22:02:00+03:00
2025-05-10T23:33:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Перед домом 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта инженерных войск Олега Кулабухова в Москве военнослужащие ансамбля инженерных войск провели персональный парад и музыкальное выступление, а начальник штаба инженерных войск в отставке Алексей Шустов подарил ему именные золотые часы, передает корреспондент РИА Новости. "Перед домом ветерана проехали образцы современной автомобильной и специальной техники, торжественным маршем прошли военнослужащие Военно-инженерной академии и кадеты, а ансамбль саперов организовал импровизированный концерт", — рассказал РИА Новости представитель Инженерных войск. Бойцы также вручили ветерану статуэтку современного сапера, решающего боевые задачи на СВО. Олег Кулабухов оказался на фронтах Великой Отечественной войны в 18 лет. Принимал участие в обороне Кавказа и Сталинграда. Под Сталинградом помогал строить фортификационные сооружения, окопы и минные заграждения в составе знаменитого Степного фронта. Также выполнял задачи по строительству фортификаций и выстраивания обороны районов сосредоточения войск при форсировании Днепра. В 1944 году был зачислен в Высшее военное инженерное училище, а потом перевелся в Военно-инженерную академию имени Куйбышева, которую закончил с золотой медалью. Уже будучи опытным военным инженером возглавлял группу саперов при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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вооруженные силы рф, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, сталинград
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные силы РФ, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сталинград
В Москве перед домом 102-летнего ветерана провели парад

Перед домом ветерана инженерных войск Кулабухова провели парад и выступление

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОрден Красной Звезды и орден ветерана Великой Отечественной войны
Орден Красной Звезды и орден ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Орден Красной Звезды и орден ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Перед домом 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта инженерных войск Олега Кулабухова в Москве военнослужащие ансамбля инженерных войск провели персональный парад и музыкальное выступление, а начальник штаба инженерных войск в отставке Алексей Шустов подарил ему именные золотые часы, передает корреспондент РИА Новости.
"Перед домом ветерана проехали образцы современной автомобильной и специальной техники, торжественным маршем прошли военнослужащие Военно-инженерной академии и кадеты, а ансамбль саперов организовал импровизированный концерт", — рассказал РИА Новости представитель Инженерных войск.
Бойцы также вручили ветерану статуэтку современного сапера, решающего боевые задачи на СВО.
Олег Кулабухов оказался на фронтах Великой Отечественной войны в 18 лет. Принимал участие в обороне Кавказа и Сталинграда. Под Сталинградом помогал строить фортификационные сооружения, окопы и минные заграждения в составе знаменитого Степного фронта. Также выполнял задачи по строительству фортификаций и выстраивания обороны районов сосредоточения войск при форсировании Днепра. В 1944 году был зачислен в Высшее военное инженерное училище, а потом перевелся в Военно-инженерную академию имени Куйбышева, которую закончил с золотой медалью. Уже будучи опытным военным инженером возглавлял группу саперов при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
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