В Москве перед домом 102-летнего ветерана провели парад
Перед домом ветерана инженерных войск Кулабухова провели парад и выступление
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОрден Красной Звезды и орден ветерана Великой Отечественной войны
Орден Красной Звезды и орден ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Перед домом 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны генерал-лейтенанта инженерных войск Олега Кулабухова в Москве военнослужащие ансамбля инженерных войск провели персональный парад и музыкальное выступление, а начальник штаба инженерных войск в отставке Алексей Шустов подарил ему именные золотые часы, передает корреспондент РИА Новости.
"Перед домом ветерана проехали образцы современной автомобильной и специальной техники, торжественным маршем прошли военнослужащие Военно-инженерной академии и кадеты, а ансамбль саперов организовал импровизированный концерт", — рассказал РИА Новости представитель Инженерных войск.
Бойцы также вручили ветерану статуэтку современного сапера, решающего боевые задачи на СВО.
Олег Кулабухов оказался на фронтах Великой Отечественной войны в 18 лет. Принимал участие в обороне Кавказа и Сталинграда. Под Сталинградом помогал строить фортификационные сооружения, окопы и минные заграждения в составе знаменитого Степного фронта. Также выполнял задачи по строительству фортификаций и выстраивания обороны районов сосредоточения войск при форсировании Днепра. В 1944 году был зачислен в Высшее военное инженерное училище, а потом перевелся в Военно-инженерную академию имени Куйбышева, которую закончил с золотой медалью. Уже будучи опытным военным инженером возглавлял группу саперов при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.