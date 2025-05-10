https://ria.ru/20250510/parad-2016257164.html

Министр обороны Индонезии отметил важность Парада Победы в Москве

Министр обороны Индонезии отметил важность Парада Победы в Москве - РИА Новости, 10.05.2025

Министр обороны Индонезии отметил важность Парада Победы в Москве

Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, посетивший Парад Победы в Москве 9 мая от имени президента страны, назвал праздник напоминаем о важности силы духа и... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T20:56:00+03:00

2025-05-10T20:56:00+03:00

2025-05-10T21:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

индонезия

россия

москва

прабово субианто

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015987166_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_6054e3e841ead1ccb3d95b8ea5dae569.jpg

ДЖАКАРТА, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, посетивший Парад Победы в Москве 9 мая от имени президента страны, назвал праздник напоминаем о важности силы духа и исторических ценностей. "Министр обороны Шафри Шамсуддин представил президента Прабово Субианто на Параде в честь 80-летия Победы в России… Это празднование является важным напоминанием для Индонезии о том, что сохранение суверенитета - это не только защита территории, но и создание сильной национальной идентичности, основанной на исторических ценностях и боевом духе нации", - говорится в сообщении, опубликованном министерством обороны Индонезии. В ведомстве добавили, что Парад Победы имеет важность "не только для России, но и для всех народов, рожденных в духе борьбы и независимости после Второй мировой войны, включая Индонезию, которая обрела независимость в 1945 году".

https://ria.ru/20250507/indoneziya-2015431546.html

индонезия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индонезия, россия, москва, прабово субианто, 80-летие победы в великой отечественной войне