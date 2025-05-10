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Министр обороны Индонезии отметил важность Парада Победы в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:56 10.05.2025 (обновлено: 21:05 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/parad-2016257164.html
Министр обороны Индонезии отметил важность Парада Победы в Москве
Министр обороны Индонезии отметил важность Парада Победы в Москве - РИА Новости, 10.05.2025
Министр обороны Индонезии отметил важность Парада Победы в Москве
Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, посетивший Парад Победы в Москве 9 мая от имени президента страны, назвал праздник напоминаем о важности силы духа и... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T20:56:00+03:00
2025-05-10T21:05:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
индонезия
россия
москва
прабово субианто
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДЖАКАРТА, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, посетивший Парад Победы в Москве 9 мая от имени президента страны, назвал праздник напоминаем о важности силы духа и исторических ценностей. "Министр обороны Шафри Шамсуддин представил президента Прабово Субианто на Параде в честь 80-летия Победы в России… Это празднование является важным напоминанием для Индонезии о том, что сохранение суверенитета - это не только защита территории, но и создание сильной национальной идентичности, основанной на исторических ценностях и боевом духе нации", - говорится в сообщении, опубликованном министерством обороны Индонезии. В ведомстве добавили, что Парад Победы имеет важность "не только для России, но и для всех народов, рожденных в духе борьбы и независимости после Второй мировой войны, включая Индонезию, которая обрела независимость в 1945 году".
https://ria.ru/20250507/indoneziya-2015431546.html
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в мире, индонезия, россия, москва, прабово субианто, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Индонезия, Россия, Москва, Прабово Субианто, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Министр обороны Индонезии отметил важность Парада Победы в Москве

Министр обороны Индонезии Шамсуддин назвал Парад Победы напоминанием о силе духа

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 10 мая - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин, посетивший Парад Победы в Москве 9 мая от имени президента страны, назвал праздник напоминаем о важности силы духа и исторических ценностей.
"Министр обороны Шафри Шамсуддин представил президента Прабово Субианто на Параде в честь 80-летия Победы в России… Это празднование является важным напоминанием для Индонезии о том, что сохранение суверенитета - это не только защита территории, но и создание сильной национальной идентичности, основанной на исторических ценностях и боевом духе нации", - говорится в сообщении, опубликованном министерством обороны Индонезии.
В ведомстве добавили, что Парад Победы имеет важность "не только для России, но и для всех народов, рожденных в духе борьбы и независимости после Второй мировой войны, включая Индонезию, которая обрела независимость в 1945 году".
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