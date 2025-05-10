https://ria.ru/20250510/papa-2016258679.html

Папа Лев XIV посетил могилу Франциска

Папа Лев XIV посетил могилу Франциска - РИА Новости, 10.05.2025

Папа Лев XIV посетил могилу Франциска

Папа Римский Лев XIV посетил могилу своего предшественника на Апостольском престоле папы Франциска, скончавшегося 21 апреля, сообщила служба печати Ватикана. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T21:24:00+03:00

2025-05-10T21:24:00+03:00

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ВАТИКАН, 10 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV посетил могилу своего предшественника на Апостольском престоле папы Франциска, скончавшегося 21 апреля, сообщила служба печати Ватикана. Ранее в субботу понтифик в частном порядке посетил богородичное святилище Матери Доброго совета в городке Дженаццано недалеко от Рима. "На обратном пути в Ватикан Папа Лев XIV доехал до базилики Санта-Мария-Маджоре, где помолился перед гробницей папы Франциска и иконой Девы Марии", - сообщила пресс-служба. В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений на уровне земли. В отличие от многих предшественников он избрал местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария-Маджоре с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"). Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

https://ria.ru/20250510/papa_rimskiy-2015918610.html

https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015923912.html

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ватикан, новый папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский лев xiv, в мире