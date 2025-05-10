https://ria.ru/20250510/papa-2016258679.html
Папа Лев XIV посетил могилу Франциска
Папа Лев XIV посетил могилу Франциска - РИА Новости, 10.05.2025
Папа Лев XIV посетил могилу Франциска
Папа Римский Лев XIV посетил могилу своего предшественника на Апостольском престоле папы Франциска, скончавшегося 21 апреля, сообщила служба печати Ватикана. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T21:24:00+03:00
2025-05-10T21:24:00+03:00
2025-05-10T21:24:00+03:00
религия
ватикан
новый папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский лев xiv
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015866673_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_13acb375ccb40afabdf8325ee8255644.jpg
ВАТИКАН, 10 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV посетил могилу своего предшественника на Апостольском престоле папы Франциска, скончавшегося 21 апреля, сообщила служба печати Ватикана. Ранее в субботу понтифик в частном порядке посетил богородичное святилище Матери Доброго совета в городке Дженаццано недалеко от Рима. "На обратном пути в Ватикан Папа Лев XIV доехал до базилики Санта-Мария-Маджоре, где помолился перед гробницей папы Франциска и иконой Девы Марии", - сообщила пресс-служба. В своем завещании Франциск просил похоронить себя в простой гробнице без особых украшений на уровне земли. В отличие от многих предшественников он избрал местом погребения не собор Святого Петра, а базилику Санта-Мария-Маджоре с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского"). Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу Римского - им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост, который взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его, согласно завещанию, похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://ria.ru/20250510/papa_rimskiy-2015918610.html
https://ria.ru/20250509/zelenskiy-2015923912.html
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015866673_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_825e77f13629132b1899a27c188a6aff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, новый папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский лев xiv, в мире
Религия, Ватикан, Новый Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа римский Лев XIV, В мире
Папа Лев XIV посетил могилу Франциска
Папа Лев XIV посетил могилу своего предшественника Франциска