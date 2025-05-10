В Словакии открыли после ремонта памятник Герою Советского Союза Пустовгару
В Словакии открыли памятник на месте гибели Героя Советского Союза Пустовгара
© Фото : посольство России в СловакииПамятник Герою Советского Союза Федору Пустовгару в Словакии
© Фото : посольство России в Словакии
Памятник Герою Советского Союза Федору Пустовгару в Словакии
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БРАТИСЛАВА, 10 мая - РИА Новости. Церемония открытия после ремонта памятника, установленного на месте гибели Героя Советского Союза Федора Пустовгара, состоялась в Словакии при содействии российского диппредставительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Виталий Житнюк.
"Девятого мая при содействии посольства РФ состоялось открытие после ремонта памятника, установленного на месте гибели Героя Советского Союза Федора Ермолаевича Пустовгара. Командир 114-го гвардейского полка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта гвардии подполковник Пустовгар геройски погиб неподалёку от села Малинец 17 января 1945 года", - сообщил Житнюк.
Он рассказал, что Пустовгар участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в Житомирско-Бердичевской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской и Будапештской операциях, в освобождении Словакии.
"Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями", - добавил Житнюк.