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В Словакии открыли после ремонта памятник Герою Советского Союза Пустовгару

В Словакии открыли после ремонта памятник Герою Советского Союза Пустовгару - РИА Новости, 10.05.2025

В Словакии открыли после ремонта памятник Герою Советского Союза Пустовгару

Церемония открытия после ремонта памятника, установленного на месте гибели Героя Советского Союза Федора Пустовгара, состоялась в Словакии при содействии... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:01:00+03:00

2025-05-10T16:01:00+03:00

2025-05-10T17:55:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 10 мая - РИА Новости. Церемония открытия после ремонта памятника, установленного на месте гибели Героя Советского Союза Федора Пустовгара, состоялась в Словакии при содействии российского диппредставительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Виталий Житнюк. "Девятого мая при содействии посольства РФ состоялось открытие после ремонта памятника, установленного на месте гибели Героя Советского Союза Федора Ермолаевича Пустовгара. Командир 114-го гвардейского полка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта гвардии подполковник Пустовгар геройски погиб неподалёку от села Малинец 17 января 1945 года", - сообщил Житнюк. Он рассказал, что Пустовгар участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в Житомирско-Бердичевской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской и Будапештской операциях, в освобождении Словакии. "Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями", - добавил Житнюк.

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

словакия, россия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне