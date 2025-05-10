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В Словакии открыли после ремонта памятник Герою Советского Союза Пустовгару - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:01 10.05.2025 (обновлено: 17:55 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pamyatnik-2016216030.html
В Словакии открыли после ремонта памятник Герою Советского Союза Пустовгару
В Словакии открыли после ремонта памятник Герою Советского Союза Пустовгару - РИА Новости, 10.05.2025
В Словакии открыли после ремонта памятник Герою Советского Союза Пустовгару
Церемония открытия после ремонта памятника, установленного на месте гибели Героя Советского Союза Федора Пустовгара, состоялась в Словакии при содействии... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:01:00+03:00
2025-05-10T17:55:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 10 мая - РИА Новости. Церемония открытия после ремонта памятника, установленного на месте гибели Героя Советского Союза Федора Пустовгара, состоялась в Словакии при содействии российского диппредставительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Виталий Житнюк. "Девятого мая при содействии посольства РФ состоялось открытие после ремонта памятника, установленного на месте гибели Героя Советского Союза Федора Ермолаевича Пустовгара. Командир 114-го гвардейского полка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта гвардии подполковник Пустовгар геройски погиб неподалёку от села Малинец 17 января 1945 года", - сообщил Житнюк. Он рассказал, что Пустовгар участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в Житомирско-Бердичевской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской и Будапештской операциях, в освобождении Словакии. "Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями", - добавил Житнюк.
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словакия, россия, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Словакия, Россия, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Словакии открыли после ремонта памятник Герою Советского Союза Пустовгару

В Словакии открыли памятник на месте гибели Героя Советского Союза Пустовгара

© Фото : посольство России в СловакииПамятник Герою Советского Союза Федору Пустовгару в Словакии
Памятник Герою Советского Союза Федору Пустовгару в Словакии - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фото : посольство России в Словакии
Памятник Герою Советского Союза Федору Пустовгару в Словакии
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БРАТИСЛАВА, 10 мая - РИА Новости. Церемония открытия после ремонта памятника, установленного на месте гибели Героя Советского Союза Федора Пустовгара, состоялась в Словакии при содействии российского диппредставительства, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ Виталий Житнюк.
"Девятого мая при содействии посольства РФ состоялось открытие после ремонта памятника, установленного на месте гибели Героя Советского Союза Федора Ермолаевича Пустовгара. Командир 114-го гвардейского полка 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта гвардии подполковник Пустовгар геройски погиб неподалёку от села Малинец 17 января 1945 года", - сообщил Житнюк.
Он рассказал, что Пустовгар участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в Житомирско-Бердичевской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской и Будапештской операциях, в освобождении Словакии.
"Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями", - добавил Житнюк.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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