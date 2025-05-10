https://ria.ru/20250510/pamyatnik-2016161595.html

Десантники восстановили в Херсонской области самолет-памятник МиГ-21

Десантники восстановили в Херсонской области самолет-памятник МиГ-21 - РИА Новости, 10.05.2025

Десантники восстановили в Херсонской области самолет-памятник МиГ-21

Ульяновские десантники в Аскании-Нова Херсонской области восстановили памятник, посвященный подвигам гвардейской истребительной авиационной дивизии, в виде... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T08:45:00+03:00

2025-05-10T08:45:00+03:00

2025-05-10T08:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

херсонская область

александр покрышкин

министерство обороны рф (минобороны рф)

миг-21

безопасность

80-летие победы в великой отечественной войне

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 мая - РИА Новости. Ульяновские десантники в Аскании-Нова Херсонской области восстановили памятник, посвященный подвигам гвардейской истребительной авиационной дивизии, в виде самолета МиГ-21, сообщили в Минобороны России. "Десантники группировки войск "Днепр" укрепили основание, на котором держится самолет, сам истребитель отмыли и восстановили на нем звезды и его номер", - говорится в сообщении. В 1943 году соединение под командованием Александра Покрышкина вело бои с немецкими летчиками в небе над Херсонской областью. В память о героизме дивизии потомки установили в регионе памятник в виде советского самолета МиГ-21. В министерстве уточнили, что ко Дню Победы в Херсонской области были отреставрированы все памятники, посвященные Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250424/moskva-2013081867.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , александр покрышкин, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-21, безопасность, 80-летие победы в великой отечественной войне