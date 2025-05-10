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Десантники восстановили в Херсонской области самолет-памятник МиГ-21 - РИА Новости, 10.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:45 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/pamyatnik-2016161595.html
Десантники восстановили в Херсонской области самолет-памятник МиГ-21
Десантники восстановили в Херсонской области самолет-памятник МиГ-21 - РИА Новости, 10.05.2025
Десантники восстановили в Херсонской области самолет-памятник МиГ-21
Ульяновские десантники в Аскании-Нова Херсонской области восстановили памятник, посвященный подвигам гвардейской истребительной авиационной дивизии, в виде... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T08:45:00+03:00
2025-05-10T08:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
херсонская область
александр покрышкин
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-21
безопасность
80-летие победы в великой отечественной войне
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 мая - РИА Новости. Ульяновские десантники в Аскании-Нова Херсонской области восстановили памятник, посвященный подвигам гвардейской истребительной авиационной дивизии, в виде самолета МиГ-21, сообщили в Минобороны России. "Десантники группировки войск "Днепр" укрепили основание, на котором держится самолет, сам истребитель отмыли и восстановили на нем звезды и его номер", - говорится в сообщении. В 1943 году соединение под командованием Александра Покрышкина вело бои с немецкими летчиками в небе над Херсонской областью. В память о героизме дивизии потомки установили в регионе памятник в виде советского самолета МиГ-21. В министерстве уточнили, что ко Дню Победы в Херсонской области были отреставрированы все памятники, посвященные Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250424/moskva-2013081867.html
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херсонская область , александр покрышкин, министерство обороны рф (минобороны рф), миг-21, безопасность, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Херсонская область , Александр Покрышкин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МиГ-21, Безопасность, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Десантники восстановили в Херсонской области самолет-памятник МиГ-21

В Аскании-Нова в Херсонской области восстановили самолет-памятник МиГ-21

© Министерство обороны РФВосстановленный самолет-памятник МиГ-21 в Херсонской области
Восстановленный самолет-памятник МиГ-21 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Министерство обороны РФ
Восстановленный самолет-памятник МиГ-21 в Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 мая - РИА Новости. Ульяновские десантники в Аскании-Нова Херсонской области восстановили памятник, посвященный подвигам гвардейской истребительной авиационной дивизии, в виде самолета МиГ-21, сообщили в Минобороны России.
"Десантники группировки войск "Днепр" укрепили основание, на котором держится самолет, сам истребитель отмыли и восстановили на нем звезды и его номер", - говорится в сообщении.
В 1943 году соединение под командованием Александра Покрышкина вело бои с немецкими летчиками в небе над Херсонской областью. В память о героизме дивизии потомки установили в регионе памятник в виде советского самолета МиГ-21.
В министерстве уточнили, что ко Дню Победы в Херсонской области были отреставрированы все памятники, посвященные Великой Отечественной войне.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеХерсонская областьАлександр ПокрышкинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МиГ-21Безопасность80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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