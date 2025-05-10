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Аббас заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа
Аббас заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2025
Аббас заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа
Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:56:00+03:00
2025-05-10T18:56:00+03:00
2025-05-10T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. "Мы в настоящее время переживаем очень сложные условия, которые связаны с военной обстановкой, вопросами заключения перемирия. Это касается как западного берега реки Иордан, так и Газы. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим решения гуманитарных вопросов", - сказал Аббас на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
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в мире, палестина, россия, махмуд аббас, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Палестина, Россия, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Аббас заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа
Аббас: Палестина хочет прекращения огня в Газе и решения гуманитарных проблем