https://ria.ru/20250510/palestina-2016243369.html

Аббас заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа

Аббас заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2025

Аббас заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа

Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:56:00+03:00

2025-05-10T18:56:00+03:00

2025-05-10T18:56:00+03:00

в мире

палестина

россия

махмуд аббас

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965958502_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_bef343be30c5b5e670045e7d1c6a46e2.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. "Мы в настоящее время переживаем очень сложные условия, которые связаны с военной обстановкой, вопросами заключения перемирия. Это касается как западного берега реки Иордан, так и Газы. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим решения гуманитарных вопросов", - сказал Аббас на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250510/abbas-2016243059.html

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, россия, махмуд аббас, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году