Рейтинг@Mail.ru
Аббас заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/palestina-2016243369.html
Аббас заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа
Аббас заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2025
Аббас заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа
Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:56:00+03:00
2025-05-10T18:56:00+03:00
в мире
палестина
россия
махмуд аббас
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965958502_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_bef343be30c5b5e670045e7d1c6a46e2.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем, заявил президент Палестины Махмуд Аббас. "Мы в настоящее время переживаем очень сложные условия, которые связаны с военной обстановкой, вопросами заключения перемирия. Это касается как западного берега реки Иордан, так и Газы. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим решения гуманитарных вопросов", - сказал Аббас на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250510/abbas-2016243059.html
палестина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965958502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d53267710b6cd6d8b05be15678241cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, палестина, россия, махмуд аббас, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Палестина, Россия, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Аббас заявил, что Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа

Аббас: Палестина хочет прекращения огня в Газе и решения гуманитарных проблем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМахмуд Аббас
Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Махмуд Аббас. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.
"Мы в настоящее время переживаем очень сложные условия, которые связаны с военной обстановкой, вопросами заключения перемирия. Это касается как западного берега реки Иордан, так и Газы. Мы хотим прекращения огня. Мы хотим решения гуманитарных вопросов", - сказал Аббас на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Аббас поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в секторе Газа
Вчера, 18:52
 
В миреПалестинаРоссияМахмуд АббасВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала