https://ria.ru/20250510/palestina-2016240603.html

Путин провел в Кремле встречу с президентом Палестины

Путин провел в Кремле встречу с президентом Палестины - РИА Новости, 10.05.2025

Путин провел в Кремле встречу с президентом Палестины

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:35:00+03:00

2025-05-10T18:35:00+03:00

2025-05-10T19:10:00+03:00

политика

владимир путин

россия

махмуд аббас

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления российского лидераС тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек. Растет напряженность и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле слова гуманитарную катастрофу. Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь.Заявления АббасаМы не хотели бы, чтобы на территории сектора Газа была создана "ближневосточная ривьера".Благодарим вас за помощь, которая была оказана в последнее время, включая гуманитарную — тридцать тысяч тонн предоставленной пшеницы.Президент Палестины прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

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россия

сектор газа

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом Встреча Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом. 2025-05-10T18:35 true PT0M29S

Путин о трагических событиях в зоне палестино-израильского конфликта Путин о трагических событиях в зоне палестино-израильского конфликта. 2025-05-10T18:35 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, владимир путин, россия, махмуд аббас, сектор газа, палестина, дональд трамп