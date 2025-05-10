Путин провел в Кремле встречу с президентом Палестины
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса, передает корреспондент РИА Новости.
Основные заявления российского лидера
- Россия уделяет особое внимание отношениям с Палестиной:
«
С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек. Растет напряженность и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле слова гуманитарную катастрофу. Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь.
- достигнутое в начале года соглашение о перемирии в Газе было сорвано, и обстановка продолжает деградировать;
- устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств;
- Путин предложил Аббасу обсудить возможные дополнительные действия России по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке;
- он также поблагодарил президента Палестины за участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.
Заявления Аббаса
- Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем;
- Аббас выступил против выселения палестинцев из Газы, как предлагал президент США Дональд Трамп:
«
Мы не хотели бы, чтобы на территории сектора Газа была создана "ближневосточная ривьера".
- американцы и другие иностранцы не имеют права править в анклаве;
- ситуация в секторе Газа очень плохая, помощь России — это бальзам на душу палестинского народа:
«
Благодарим вас за помощь, которая была оказана в последнее время, включая гуманитарную — тридцать тысяч тонн предоставленной пшеницы.
- Россия всегда выступает в поддержку создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе международного права.
Президент Палестины прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
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