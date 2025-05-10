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Путин провел в Кремле встречу с президентом Палестины - РИА Новости, 10.05.2025
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18:35 10.05.2025 (обновлено: 19:10 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/palestina-2016240603.html
Путин провел в Кремле встречу с президентом Палестины
Путин провел в Кремле встречу с президентом Палестины - РИА Новости, 10.05.2025
Путин провел в Кремле встречу с президентом Палестины
В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:35:00+03:00
2025-05-10T19:10:00+03:00
политика
владимир путин
россия
махмуд аббас
сектор газа
палестина
дональд трамп
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса, передает корреспондент РИА Новости.Основные заявления российского лидераС тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек. Растет напряженность и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле слова гуманитарную катастрофу. Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь.Заявления АббасаМы не хотели бы, чтобы на территории сектора Газа была создана "ближневосточная ривьера".Благодарим вас за помощь, которая была оказана в последнее время, включая гуманитарную — тридцать тысяч тонн предоставленной пшеницы.Президент Палестины прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
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россия
сектор газа
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60
353
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Встреча Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом
Встреча Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
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PT0M29S
Путин о трагических событиях в зоне палестино-израильского конфликта
Путин о трагических событиях в зоне палестино-израильского конфликта.
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политика, владимир путин, россия, махмуд аббас, сектор газа, палестина, дональд трамп
Политика, Владимир Путин, Россия, Махмуд Аббас, Сектор Газа, Палестина, Дональд Трамп

Путин провел в Кремле встречу с президентом Палестины

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса, передает корреспондент РИА Новости.

Основные заявления российского лидера

  • Россия уделяет особое внимание отношениям с Палестиной:
«
С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек. Растет напряженность и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле слова гуманитарную катастрофу. Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь.
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • достигнутое в начале года соглашение о перемирии в Газе было сорвано, и обстановка продолжает деградировать;
  • устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств;
  • Путин предложил Аббасу обсудить возможные дополнительные действия России по деэскалации конфликта на Ближнем Востоке;
  • он также поблагодарил президента Палестины за участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.
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Заявления Аббаса

  • Палестина хочет прекращения огня в секторе Газа и решения гуманитарных проблем;
  • Аббас выступил против выселения палестинцев из Газы, как предлагал президент США Дональд Трамп:
«
Мы не хотели бы, чтобы на территории сектора Газа была создана "ближневосточная ривьера".
Президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Махмуд Аббас
Президент Палестины
  • американцы и другие иностранцы не имеют права править в анклаве;
  • ситуация в секторе Газа очень плохая, помощь России — это бальзам на душу палестинского народа:
«

Благодарим вас за помощь, которая была оказана в последнее время, включая гуманитарную — тридцать тысяч тонн предоставленной пшеницы.

Президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Махмуд Аббас
Президент Палестины
  • Россия всегда выступает в поддержку создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе международного права.
Президент Палестины прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
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ПолитикаВладимир ПутинРоссияМахмуд АббасСектор ГазаПалестинаДональд Трамп
 
 
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