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Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2025
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19:11 10.05.2025 (обновлено: 20:25 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pakistan-2016245461.html
Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня, пишут СМИ
Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2025
Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня, пишут СМИ
Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня с Индией, передает AFP со ссылкой на индийский правительственный источник. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:11:00+03:00
2025-05-10T20:25:00+03:00
в мире
пакистан
индия
исламабад
операция синдур в пакистане
дональд трамп
нью-дели
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня с Индией, передает AFP со ссылкой на индийский правительственный источник."Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня, заключенное ранее в субботу с Индией", — говорится в сообщении.В свою очередь, главный министр союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что средства ПВО отражают воздушную атаку в Сринагаре.При этом агентство Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских органах безопасности утверждает, что индийские силы прибегли к неспровоцированному обстрелу вдоль линии контроля.Ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Как уточнил первый замглавы МИД Индии, стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) субботы. Эскалация конфликтаНапряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
https://ria.ru/20250510/bylbz-2016215180.html
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в мире, пакистан, индия, исламабад, операция синдур в пакистане, дональд трамп, нью-дели
В мире, Пакистан, Индия, Исламабад, Операция Синдур в Пакистане, Дональд Трамп, Нью-Дели
Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня, пишут СМИ

AFP: Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня с Индией

© AP Photo / Dar YasinИндийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня с Индией, передает AFP со ссылкой на индийский правительственный источник.
"Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня, заключенное ранее в субботу с Индией", — говорится в сообщении.
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МИД Индии высказался о терроризме после прекращения огня с Пакистаном
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В свою очередь, главный министр союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что средства ПВО отражают воздушную атаку в Сринагаре.
При этом агентство Синьхуа со ссылкой на источники в пакистанских органах безопасности утверждает, что индийские силы прибегли к неспровоцированному обстрелу вдоль линии контроля.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что Нью-Дели и Исламабад согласились на прекращение огня после переговоров с Вашингтоном. Как уточнил первый замглавы МИД Индии, стороны договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 (14:30 мск) субботы.

Эскалация конфликта

Напряженность в отношениях двух стран обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что имеют доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки.
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Ночью 7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве уточнили, что в рамках операции ни один военный объект соседней страны не подвергался нападениям.
Власти Пакистана, со своей стороны, утверждают, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погиб как минимум 31 человек, 57 получили ранения.
По данным телеканала Geo, в субботу Исламабад начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели. Вскоре Вооруженные силы Индии сообщили, что отразили атаку с применением БПЛА, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей, а также нанесли удары по площадкам подготовки террористов в Пакистане.
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